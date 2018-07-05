【日盛投顧】買氣觀望，指數跌破年線

◆盤勢分析

1. 雖然美股休市，但全球投資人觀望 7/6 美國貿易清單生效的後續效應，周四亞洲股市普遍走弱。台股早盤跳空低開，盤中買盤縮手且在 2330 台積電、2317 鴻海、2882 國泰金等重量權值股走弱，指數一路震盪走低，尾盤跌幅擴大，終場下跌 110.06 點，跌幅 1.03%，收在近一個月新低的 10,611.81 點，成交量微增至 1,307.42 億元。OTC 指數下跌 1.82%，表現相對疲弱。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股指數收長黑 K，年線得而復失。

(2) 量能：近期買盤觀望，成交量能不足，後續大盤回穩須帶量。

(3) 技術指標：日 KD 指標再度死亡交叉，MACD 柱狀體下滑，技術面呈現偏弱格局。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 70.07 億元；外資 - 60.28 億元、投信 + 1.71 億元、自營 - 11.51 億元。

太陽能、PCB 逆勢抗跌

1. 電子類股

(1) 二線被動元件：MLCC 族群漲多回檔，僅部分二線廠商與晶片電阻廠商續強，2478 大毅、8043 蜜望實股價漲幅超過 7%。

(2)PCB：受惠於大陸限排，銅箔基板價喊漲，6213 聯茂股價上漲 1.5%；下游廠商 3037 欣興、3189 景碩股價逆勢上漲。

(3) 太陽能：太陽能產業利空不斷，股價跌深反彈，3519 綠能股價收紅、6244 茂迪股價上漲 2.5%，3576 新日光、3561 昇陽光、3514 昱晶電爆量上漲。

(4) 晶圓代工：2303 聯電在中國提告美光獲勝，周四股價抗跌；5347 世界先進現金除息 3 元，部分買盤進駐，股價維持平盤。

2. 非電子類股

(1) 紡織：野村證券看好 1476 儒鴻後續營運表現，將投資評等調升至買進，周四股價上漲 0.98%；1402 遠東新的智慧衣題材持續發酵，股價再創波段新高。

(2) 玻陶：避險資金轉往績優傳產，1802 台玻、1809 中釉維持小漲格局。