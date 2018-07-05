非通信運營商拿下高鐵Wi-Fi項目 平台經營建設取得重要進展

7月5日，由浙江吉利控股集團(簡稱“吉利控股”)與中國鐵路投資有限公司、騰訊集團(00700-HK)共同組建的國鐵吉訊科技有限公司今日正式揭牌成立。標志著動車組Wi-Fi平台建設經營取得重要進展。

新組建的國鐵吉訊科技有限公司負責動車組Wi-Fi平台建設和經營，將向旅客提供站車一體化、線上線下協同的出行服務，包括Wi-Fi服務、休閑文化娛樂、新聞資訊、在線點餐、特色電商、聯程出行、智慧零售等。在新公司中吉利控股、騰訊佔股共計49%。

據了解，本次股權轉讓是中國鐵路總公司積極響應中央鐵路混改的戰略要求和“互聯網+鐵路”的指導思想，引入社會資本，組建動車網絡科技有限公司，利用互聯網産品理念和工具整合旅客服務資源，優化和完善服務産品和流程，充分融合鐵路網、互聯網和地、空、水交通網，打造線上線下協同、站車一體化的出行服務，讓每一位旅客都能享受智慧出行。

吉利作為不斷推進前沿技術發展的汽車科技公司，多年來一直謀求向交通出行服務商轉型，併戰略投資曹操專車，深耕布局互聯網+出行。曹操專車2015年成立，成長迅速，依靠在網約車領域積累的經驗，吉利已經具備了互聯網+出行的成功模式和大數據整合應用方式，打造智慧出行，重塑低碳、健康、共享的人車生活圈也是其發展的目標之一。而互聯網+鐵路作為互聯網+出行的重要板塊，吉利參與高鐵WiFi項目，是積極推進互聯網+出行戰略進程、謀求自身轉型的重要一步。

來源：中國商業觀察網

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