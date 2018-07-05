復星國際(00656-HK)40億人民幣向郭廣昌收購互聯網信息服務業務

復星國際(00656-HK)公布，向董事長郭廣昌收購緣宏投資，交易對價約為40億元人民幣。

緣宏投資持有百合佳緣約69.18%之股權，百合佳緣主要從事互聯網信息服務業務，在婚戀産業鏈內提供相關產品與服務。累計註冊用戶數約3.1億，線下服務中心約200家，覆蓋75個城市。

百合佳緣原為「世紀佳緣」及「百合網」兩間內地婚戀網站，其中世紀佳緣曾在美國納斯達克上市，其後與百合網合併並私有化，再以「百合網」名稱在內地新三板掛牌。

去年9月傳出「程序員自殺事件」，當時有報道稱，內地創企WePhone 創始人蘇享茂在世紀佳緣結識前妻後，對方迅速離婚，其後蘇享茂更自殺身亡，引發有關「騙婚集團」的猜測，消息亦導致百合網一度暴跌近五成。直至今年5月，百合網發布公告稱，獲郭廣昌以每股4.6元，收購公司69.18%股權，作價合共約40億元。

公布指，百合佳緣去年除稅後淨利潤約6550萬元，前一年則虧損1.14 億元，收購作價相當於去年度市盈率近90倍。復星國際表示，公司聚焦家庭幸福生活的核心需求，認為婚戀交友、婚禮籌辦、情感維護是幸福生活的剛性需求，認為通過收購符合公司生態。

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