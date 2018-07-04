【亞洲投顧】守穩10700點，挑戰上方缺口

◆盤勢分析

今天大盤量縮整理，上周五站穩 10723 點，出現正式止跌訊號，短線上開始反彈格局，多方目標 10819 點 (馬上達陣)，第二目標缺口 10941 點，不過受到國際股市以及貿易戰影響，大盤近期都開高走低，現在短線支撐就是 10700 點，不可以再被跌破，否則很容易回測前波低點 10633 點，現在必須按照規劃操作，該進場就進場，該出場要先出場，控制風險。例如，上周五開盤不久，【尊龍操盤系統】就出現多單訊號，按照規劃進場佈局期貨多單，7/2 出場一半，7/3 再出一半，兩筆多單簡單獲利 + 205 點，親帶期貨會員更是大獲利 30 萬元以上，這才是系統化操作，機械化操作就可以追求長期穩定獲利，快來享受吧。

龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，以免擴大風險。例如，2481 強茂，四月中就開始預告操作，先前獲利將近 20% 之後，拉回後，龍哥再帶會員進場佈局，又獲利將近 20%，尊龍股票會員還多佈局 5425 台半，也是獲利將近 20%；龍哥五月初就說帶會員佈局百元股，就是 1536 和大，大漲創高；龍哥先前帶會員佈局光哥 - 2340 光磊，直接拉開獲利；然後整流二極體又傳出漲價消息，上周就提醒大家要注意指標股半半哥 - 5425 台半和強哥 - 2481 強茂，直接轉強，半半哥創下波段新高，行情一波接著一波，大家有沒有獲利呢？

今天外資期貨多單減少 1278 口，自營商期貨空單減少 306 口，外資選擇權偏多佈局，自營商選擇權偏空佈局，大盤整理，法人籌碼偏空，要注意還有低點或盤中快速回測。

【籌碼穩定的主力股】1536 和大，8431 匯鑽科，2481 強茂，5425 台半 2340 光磊，2499 東貝，2426 鼎元，3527 聚積 2492 華新科，2478 大毅，3026 禾伸堂，2456 奇力新，6173 信昌電

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10723 點開始偏多操作，現在防守 10680 點；空方操作者帶量跌破 11054 點開始偏空操作，站上 10723 點就停利出場，現在空手。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

