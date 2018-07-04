【華冠投顧】外資放假OTC破線不守?

◆盤勢分析

被動元件指標股風險期未過

盤面焦點個股：3016 嘉晶、6173 信昌電、6435 大中、2327 國巨、6150 憾訊

加權指數今天收 10721 漲 6 點，量能 1224 億，今天小漲 6 點剛好守住年線，而今天量縮主因是美國獨立紀念日休假因此美系外資今天放假看球去啦，但是振鴻本來認為，在昨天融資大減 18 億後，加上今天外資放假，有機會拉出反彈，但盤中仍然只是小漲，盤中殺破年線，是尾盤拉起來才勉強守住年線。

OTC 部份則是在昨天出現跌破 06/20 低點 151.79 的狀況，就確立此點之上皆為套牢區，本來也認為今天內資有機會把 OTC 指數拉上來讓短線形成假跌破型態但今天卻持續下跌 1%，內資難到不守了嗎? 近三個交易日跌了 3% 左右，而年線就在下方不遠處，這邊只能持續尋求止跌機會，在這之前仍然持續建議大家保守看待。

回到盤面觀察，日線的看法依舊，必須要突破高點與 07/02 連線的下降趨勢線才能確認有止跌機會，另外就是昨天量能 1700 億大量黑 K 是近期的關鍵 K 線，而從盤勢結構來看則是看週一高點，所以近期的盤是幫大家簡化一下，就是看好週一高點 10886，只要能站穩變能確認止跌，只是以近期日線來說，大盤的風險期一樣沒過，且從小時線觀察，KD 再度來到鈍化區，這邊只能期待是否可以接下來可否像上週一樣走出短線多頭背離，帶領大盤進行更大的攻擊去挑戰 10886，而在這之前，都是風險。

類股方面昨天提到被動元件指標股 2327 國巨昨天放營收大利多，卻開高走低出量假突破，有三天風險期，若無法化解就要留意將進入修正，今天 2327 國巨開小高後震盪收帳 1% 守住 5 日線，這邊就一樣留意 KD 若出現死亡交叉完成背離型態將會進入修正，而已目前看國巨頸線在 930，修正期若跌破頸線 930 將會完成 M 型頭部型態。

矽晶圓不分之前振鴻就有提醒要留意轉弱的狀況，之前才放話矽晶圓不會跌價的 6488 環球晶今天破線大跌 6% 季線首度下彎，指標股 3016 嘉晶今天也再度跌破盤整區間重殺至跌停，光學股的 3506 揚明光則是已經修正到了季線，三週的時間從 170 跌到 100，而今天強勢的板卡族群從線型看只是反彈，一樣不建議大家介入。

近期選股難度大增，推薦大家可以多留意 5G 概念股，大盤跌但很多相關概念都能強勢守住支撐，且不少有底部型態相當有機會成為下一波主流。

大盤不佳也不建議大家積極佈局，建議還是等大盤回穩，再積極佈局。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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