【華冠投顧】指數震盪守年線、後續量能要升溫

◆盤勢分析

一分鐘盤勢掃描：

#熱門股追蹤

2313 華通：股價回落起漲點，量能已經大幅減少後續若不能帶量反攻，則股價將落入中期整理。

2426 鼎元：繼昨天高檔放量下殺之後，今天量增價漲後續若能維持均量之上、5 日線之上，則有機會表現

6127 九豪：先前 6/29 日出現跳空向下的放量缺口後續三天無力站回，代表多方氣勢轉弱，保守看季線支撐

3059 華晶科：脫價繼創高之後，出現放量修正目前月線上揚，本周之前股價必須有所表現否則將進入震盪整理，退守季線支撐

3105 穩懋：繼昨天出現帶量新低點之後，短線空方收手由於年線扣抵值仍低，後續必須觀察是否能重回年線若股價無力站回，以前波的低做為最後的防守點

#台股盤勢分析：

國際股市在中美貿易之前觀望，美股持續震盪格局雖今天加權指數力守在年線之上，但是主流個股都已出現弱勢因市場認為先前兩次測年線有守，此次將可望維持慣性但觀察盤勢當中，主流類股被動元件多數高檔放量矽晶圓、MOSFET 等漲勢已大幅度收歛而領漲的族群又是跌深、投機的挖礦類股對於大盤的結構並沒有大幅度的改善

今天指數錯過半年線扣抵值，周五之前若不能帶量反攻後續半年線將形成蓋頭反壓，屆時僅剩年線的支撐一旦貿易戰的議題擴大，市場信心受到動搖則市場壓力更是有增無減。因此，現階段而言建議減少持股水位，保留現金、等待更好的買點才有機會佈局更好的產業、更好的買點。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

