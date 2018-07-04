【華冠投顧】賴昇楷：台股於亞股中獨強 被動元件強者續強

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、8043 蜜望實、6207 雷科

＜大盤分析＞

昨夜美股回檔，今日亞股持續疲弱，台股外有國際股市利空衝擊，內有除息蒸發指數拖累 (約 27 點)，但是大盤仍舊保持相對強勢格局，在亞股全倒的情況下 + 6 點收復年線，OTC 指數則續跌 - 0.99% 往年線尋求支撐。

今天日本股市收盤跌破年線，亞股當中只剩台股還在年線之上，如果不計近期因除息所蒸發的 100 多點空間還會更強，在全球主要股市中僅次於美股及英國金融時報指數。

台股相對抗跌卻反倒成為外資在亞股的頭號提款機，統計本波回檔自 6/14 外資擴大賣超至今，短短不到三週已提款近 1100 億，然而換個角度來看，外資倒出超過千億的籌碼卻僅跌掉 451 點（6/13 收盤 11173 點－今天收盤 10722 點＝451 點），再扣掉除息蒸發的百來點，其實跌幅約 300 多點，這還沒算進投信、自營商的賣超及融資的降額。低檔敢接、能接這麼龐大籌碼者，必有其中長線作價實力及企圖，一旦短線因為利差、匯差、貿易戰、因應贖回... 等原因出逃的外資走得差不多了，下半年的選舉行情還是值得期待的。

基於上述統計，台股中長線仍不看淡，但短線因為本週五 (7/6) 美國即將正式對 340 億美元的陸製品開徵 25% 關稅，貿易戰勢必衝擊市場信心，短期要攻不易，大盤力守年線已算難能可貴，故近日先待國際變數塵埃落定，後市需見大盤站上 10800 點（重上半年線與季線打出底形就更好）再積極操作。反之，若失守上週低點 10633 點，短線便保守以對。

＜操作策略＞

大盤重上 10800 點之前不增加多方部位，手中強勢股可逢高獲利調節，或者續抱時嚴守移動停利紀律。整體部位以大盤上週低點 10633 點作為多方防守點。

＜強勢族群及個股＞

多頭主流「被動元件」族群仍是分析與操作的重心，今日續有《3026 禾伸堂》、《8043 蜜望實》、《6204 艾華》、《6207 雷科》大漲續創波段新高。至於三巨頭中的另兩檔《2327 國巨》與《2492 華新科》，雖然市場出現 "一公布五月獲利就下跌" 的質疑聲，但其回檔測五日線量縮後縮腳且高檔不見出貨量，走勢仍屬穩健，台股後市不論多頭要守要攻，還是需要這個族群來打先鋒。

學員持股《3026 禾伸堂》、《6207 雷科》，今天雙雙鎖漲停，但《6207 雷科》一來短線正乖離過大，二來遇利多放量卻在漲停開開關關，三來上車至今漲幅達 38% 已近預設的目標區，故今天帶學員全部獲利下車，資金準備卡位整理尾端蓄勢待發的被動元件或二極體族群。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。