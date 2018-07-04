台產不動產經鑑價 公允價值約46億元 填息行情添動能

台產 (2832) 於今 (4) 日除息，每股配發 1.1 元股息，除息參考價 19.9 元，和泰產險搶食車險市場，加上美國去年發生颶風，巨額商業火險簽單費率將升高，其今年簽單保費目標略降至 56.7 億元，不動產經鑑價公允價值約 46 億元，資產題材激勵填息走勢。台產配息向來穩定，分析 2013-2017 年近五年配息分別 1.1 元、0.9 元、1.2 元、0.9 元以及 1.1 元，平均配息金額落在 1 元左右，亦被視為定存概念股，今年前 5 月稅前淨利 3.34 億，每股稅前盈餘 0.92 元。



台產成立於民國 37 年，為國內成立歷史最久產險公司，民國 87 年改制民營，成立時空景氣使然，帳上土地資產取得的時間相當早，故以成本法入帳，去年經鑑價所擁有不動產在公允價格基礎下，市價約 46 億元。



台產所擁有資產最具開發價值為台北車站館前路大樓資產活化，先前因獎勵容積條例期限屆滿未能展開，其評估採行新的方式開發，或者靜待都市更新條例三讀通過，重啟動都更計畫。