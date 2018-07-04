國家稅務總局：上半年公布“黑名單”案件2781件 同比增長80%

澎湃新聞報道，7月4日，國家稅務總局召開專題新聞發布會，公布稅收違法“黑名單”和聯合懲戒工作最新進展。稅務總局稽查局巡視員李國成介紹，自2014年10月公布第一批“黑名單”以來，各級稅務機關累計公布“黑名單”案件達到10340件。其中，2018年1至6月，各級稅務機關公布“黑名單”案件2781件，比去年同期增長80%。其中，偷稅案件497件，佔比18%;虛開增值稅專用發票案件2050件，佔比74%;騙取出口退稅等案件234件，佔比8%。

在聯合懲戒措施方面，稅務總局積極參與會簽了公共資源交易等領域的近十個聯合懲戒備忘錄;與發展改革委等7部門共同簽發了關於限製特定嚴重失信人乘坐火車、民用航空器的文件。全國36個省級稅務機關已將上半年公布的2781件“黑名單”全部推送至同級相關部門，共計實施各項聯合懲戒措施2.5萬戶次。截至2018年6月，6737名黑名單當事人被市場監督管理等部門限製擔任企業的法定代表人、董事、監事及經理職務;7456戶當事人被推送金融機構限製融資授信。

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