【IPO追蹤】移動互聯網創新科技公司Wanka Online Inc.已遞交上市招股書 連年虧損

移動互聯網創新科技公司Wanka Online Inc.已於7月3日向港交所遞交了上市招股書，該公司主要幫助各行各業的企業與中國數以億計安卓智能手機用戶建立聯系。於2015年-2017年五大客戶分别佔其總收益 99.2%、76.8%及26.9%。

於截止2017年12月31日止年度，該公司實現收益1529.5萬元(人民幣，下同)、4055.2萬元及4.86億元。年内虧損分别為1616.1萬元、9812.7萬元及1.45億元。

公司擬將上市集資的30%用於投資技術及研發團隊；30%用於透過提供持續的技術支持及指引、改進快應用程序的分銷平台及吸引全球移動應用程序開發者參與快應用程序開發來提升快應用程序的開發標準的投資；15%用於透過採納更多移動設備的戰略擴展服務類别，以及透過將更多的智能手機生産商引入生態系統來提升生態系統的投資；15%用於透過增加銷售人員規模、滲透新市場及聘請第三方銷售代理來擴展貨幣化渠道及增強的銷售及營銷能力的投資：及約10%用作運營資本及一般企業用途。

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