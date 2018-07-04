【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二下跌，受累於科技股走低。道瓊斯指數下跌 0.5% 至 24,175 點；標準普爾指數下跌 0.5% 至 2,713 點；納斯達克指數下跌 0.9% 至 7,503 點。美國股市今天休市。

油價週二上升，紐約 8 月期油上升 0.3% 至每桶 74.14 美元。API 公布上週美國原油庫存降幅超預期。金價上升，因美元走軟。紐約 8 月期金上升 1.0% 至每盎司 1,253.5 美元。

香港股市週二下跌，內地股市上升。澳門 6 月博彩收入按年增長 12.5% 遜於預期，博彩股下跌，其中金沙中國（1928.HK）及銀河娛樂（27.HK）分別下跌 6.2% 及 6.5%；離岸人民幣匯價走低，航空股受壓；供電供熱股逆市上升。個股方面，國浩集團（53.HK）大股東溢價 14.4% 提私有化，股價上漲 7.8%；高陽科技（818.HK）發布盈利預警，股價下跌 8.7%。恒生指數下跌 1.4% 至 28,546 點，國企指數下跌 1.8% 至 10,872 點，香港股市成交金額增加 15.4% 至 1,330 億港元。上證綜合指數上升 0.4% 至 2,787 點，滬深兩市成交金額增加 11.7% 至人民幣 3,950 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 此前招股的公司中，萬順集團（1746.HK）、其利工業（1731.HK）天立教育 (1773.HK) 孖展已分別超購逾 30 倍、0.2 倍及 0.5 倍，福森藥業 (01652) 已錄得超購，而映客互娛 (3700.HK) 孖展認購仍未足額。

◇ 中電控股（2.HK）公布，獲政府通過 2018 發展計劃及 2018 年第四季至 2019 年度電費檢討。獲批的 2018 發展計劃涵蓋 2018 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，預計投資約 529 億港元；按 2018 年第四季至 2019 年度電費檢討後，於 2018 年 10 月 1 日的平均凈電價較今年 1-9 月上調約 2.0% 至每度電 117.7 港仙，2019 年電費將較今年季末增長 0.9% 至每度電 118.8 港仙。

◇ 中興通訊（763.HK）獲得美國商務部發布公告指暫時及部分解除對公司的出口禁售令至 8 月 1 日。

◇ 旭輝控股（884.HK）公布 2018 年上半年累計合同銷售、累計合同銷售面積及合同銷售均價分別為人民幣 660 億元、431 萬平方米及每平方米人民幣 15,314 元，同比分別上升 40.0%、大增 68.4% 及下降 16.9%。其中 6 月份合同銷售、合同銷售面積及合同銷售均價分別按年增長 68.5%、急升 94.2% 及減少 13.2%，較首 5 月為好。

◇ 當代置業（1107.HK）公布 2018 年上半年累計物業合約銷售金額、累計物業合約銷售面積及合約銷售均價分別為人民幣 132 億元、118 萬平方米及每平方米人民幣 11,155 元，同比分別上升 50.1%、32.6% 及 13.2%。其中 6 月份物業合約銷售金額、物業合約銷售面積及合約銷售均價分別按年增長 56.1%、19.6% 及 30.5%，較首 5 月為好。

◇ 中國恆大（3333.HK）公布 2018 年上半年累計合約銷售金額、累計合約銷售面積及合約銷售均價分別為人民幣 3,042 億元、2,906 萬平方米及每平方米人民幣 10,468 元，同比分別上升 24.6%、17.4% 及 6.1%。其中 6 月份合約銷售金額、合約銷售面積及合約銷售均價分別按年下跌 18.1%、減少 21.7% 及增加 5.7%，較首 5 月為差。

◇ 中國奧園（3883.HK）公布 2018 年上半年累計合同銷售額約人民幣 403 億元，按年增長 143.9%，其中 6 月份公司合同銷售金額約人民幣 120 億元，同比增長 125.0%，較首 5 月增速（152.9%）放緩。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)