李慧芬：5.30元之下買入華能國際電力(00902-HK) 目標5.85元

據《新華社》報道，國家發改委近日下發通知稱，今年入夏期間，煤電油氣運需求將大幅增加，局部地區高峰時段仍存在保障壓力。要統籌做好煤電油氣運保障工作，確保今年夏天運作平穩。

發改委指出，今年首四個月，全國電力、天然氣消費量按年分別增9.3%和17.7%，增速較去年同期分別提高2.6%和5%，特別是電煤消費量按年增12%，為近10年來少有的情況。預計今年夏天期間，煤電油氣運供需總體平穩，但地區性、時段性供需偏緊情況仍然存在，保障形勢嚴峻。

國家能源局發布5月份全社會用電量等數據顯示，5月全社會用電量5,534億千瓦時，按年增11.4%。今年首五個月，全社會用電量累計2.66萬億千瓦時，按年增9.8%。

內地全面清理對高耗能產業的優惠電價，並提高淘汰/限制類企業用電成本，有望提升中資電力企業盈利。本次機制調整著眼環保，即高污染，高付費。主要通過兩個途徑，第一是取消高耗能行業優惠電價。今年前五個月，高耗能行業(煉鋼、電解鋁等)貢獻電力需求達17%，是直購電主要受益方。

上述政策下對中資電力股利好確定性高，清理高耗能直供電優惠，帶來電力企業收入增長。直購電比例較高的電力企業有望首先受益。建議投資者於5.30元之下買入華能國際電力(00902-HK)，獲利目標5.85元。

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