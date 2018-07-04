瑞年國際(02010-HK)被證監指令停牌 去年有小股東提質疑

瑞年國際(02010-HK)公布，依據證券及期貨(在證券市場上市)規則之條例第8(1)條，港交所應證券及期貨事務監察委員會之指令，於2018年7月4日上午九時正起，停止瑞年國際股份之買賣。

證券及期貨(在證券市場上市)規則之條例第8(1)條，大致上是處理虛假、具誤導性、不完整資料，只要證監認為有關公司股票繼續交易，並不符合投資大眾或公眾利益，即可勒令公司停牌。

資料顯示，去年9月，有聲稱為瑞年國際股東的梁韶強，委託律師黃嘉霖宣讀聲明，對瑞年提出四點質疑，包括2017年4月擬以15.5億(人民幣,下同)收購Major Express，但指對方去年底資產淨值僅1.3億，對收購存極大質疑；瑞年持有大量現金，卻不派2016年度股息；質疑為何公司現金充裕，卻仍集資；回購股份是否符合公司及股東整體利益。聲明要求，集合一成股東召開特別股東大會，重選董事會及推翻收購，並決議改派九成現金給股東。同時，聲明要求證監會馬上展開調查。

當時，瑞年國際發表聲明回應，指未有收到梁韶強或其代表律師的實名查詢，因此，無法核實該人士的身份。同時回應梁韶強質疑，稱董事會認為收購艾利爾的條款屬公平合理，按一般商業條款訂立及符合公司及股東的整體利益。

該公司指出已披露2015年的股份配售的資金運用。關於派息政策或股份回購，董事會將審慎考慮及平衡各方意見，包括公司盈利狀況、資金需求和發展計劃等，來審議符合公司整體利益的方案。該公司說，會尊重及重視股東的意見，樂意與股東進行積極及有建設性的交流；相反，對一些惡意、有動機、混淆視聽及失實的指控，公司將保留法律追究權利。

瑞年國際今次被證監指令停牌，暫未知與那些事件有關。

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