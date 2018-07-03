安陽鋼鐵(600569-CN)：2018半年度業績預增逾30倍

安陽鋼鐵(600569-CN)7月3日晚間公告，經公司財務部門初步測算，預計2018年上半年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤在9億元至10.5億元之間，與上年同期相比預計增加8.7224億元至10.2224億元，同比增幅3142%至3682%。歸屬於上市公司股東的扣非淨利潤同比增加8.6014億元到10.1014億元，同比增加4104%到4819%。去年同期淨利潤為2776 萬元，扣除非經常性損益的淨利潤為2096 萬元。

公司表示，本次業績預增主要原因是：一方面，隨著國家供給側結構性改革去産能的深入推進，鋼鐵行業供需總體平衡、效益穩定提高、結構不斷優化，運行質量持續向好。另一方面，得益於公司加快綠色發展、生態轉型步伐，環保提升成效顯著;公司加強轉型升級、技術創新力度，持續優化産品結構，生産穩定順行，降本增效措施得力，主要經濟技術指標大幅改善;本期産銷量呈增長態勢，盈利能力穩步提高，公司經營業績同比大幅提升。

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