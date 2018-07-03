滬指V型反轉盤中續創逾兩年新低 芯片股集體活躍

周二早盤，滬深兩市延續弱勢震蕩走勢，開盤後小幅衝高，隨後震蕩回落，臨近午盤快速下探。滬指盤中大跌近2%逼近2700點，再創逾兩年新低。深成指盤中大跌逾2%，失守9000點大關，中小板指跌近3%，創業板指跌逾1%。午後，在芯片、傳媒等題材板塊帶動，三大股指均翻紅，但白酒、家電、醫藥等大消費板塊持續殺跌。

截至收盤，滬指漲0.41%，報2786.35點，成交1617億元；深成指漲0.45%，報9221.54點，成交2322億元；創業板指漲1.18%，報1607.12點，成交849.2億元。

從盤面上看，金融股全線走強，而題材股後來居上，市場接近普漲。芯片、軍工、國産軟件、集成電路、半導體、5G等板塊漲幅居前；白酒、機場航運、超級品牌、飲料製造、汽車整車、黃金、豬肉等板塊跌幅居前。

人民幣貶值受益股全線大漲，延江股份(300658-CN)漲停，華紡股份(600448-CN)6連板後炸板。軍工板塊大漲，航發控製(000738-CN)、航發科技(600391-CN)、江龍船艇(300589-CN)、中航高科(600862-CN)漲停。國産軟件、芯片板塊午後全面爆發，湘郵科技(600476-CN)、潤和軟件(300339-CN)、榮科科技(300290-CN)等10多隻個股漲停。

總體看，A股市場經歷了連續的下跌，而前期的下跌主要標的是績差股，隨後創業板指就開始企穩反彈。而近期市場走低的主要是權重股，包括資金追捧的消費類品種，而這些標在隨後也開始下跌，我們稱之為“補跌”，而這個“補跌”隨著今日的探底回升也有望告一段落，這對於市場的企穩也有很多的促進作用。

因此，目前市場的安全邊際逐步提升，已到了階段性布局的好時機。當然，在反彈迹象還不明確下，仍建議保持倉位，但是對於超跌個股反彈的機會，還是不要請易錯過。

此外，眼下A股市場底部特徵越來越多，比如股價跌破淨資産的公司越來越多、大股東質押股份預警或跌破平倉線的公司數量增加、公募和私募基金的銷售均出現大幅下跌等。這些底部特徵屬於市場拐點的必要條件而非充分條件，但隨著這些必要條件逐步累積增加到一定階段，市場就會從量變到質變，拐點也就隨之産生了。

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