投融長富(00850-HK)參與投資區塊鏈技術及基礎設施的10億基金

投融長富(00850-HK)公布，6月26日，公司之間接全資附屬公司浙江投融長富控股與杭州雄岸投資管理作為合夥人就成立基金以投資有關區塊鏈技術及基礎設施之項目訂立一份諒解備忘錄。

根據諒解備忘錄，基金將於杭州市以有限合夥企業形式成立。基金規模預期將為10億人民幣，初始階段為2億人民幣，其中1%預期將由基金之普通合夥人出資，而餘下99%預期將由基金之有限合夥人出資。基金之普通合夥人將為一間投資管理公司，註冊資本為1000萬人民幣，其將予成立並由浙江投融長富及合夥人分別擁有49%及51%權益，而浙江投融長富在合夥人之協助下，將負責組織基金之有限合夥人。基金期限預期為五年，於基金之普通合夥人同意後可再延長一年。基金將由基金之普通合夥人管理，彼將有權就管理基金收取管理費。預期浙江投融長富與合夥人將於今年7月10日前訂立有關成立基金之正式協議，將於今年8月中旬前為基金募集資金，且基金將可自今年8月起投入運作。

合夥人為一間根據中國法律成立之公司。合夥人之管理層團隊於投資區塊鏈行業(包括嘉楠耘智、EOS、Qtum、Zcash、SIA等)方面擁有豐富經驗。據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，合夥人及其最終實益擁有人為獨立於公司及其關連人士之第三方且與公司及其關連人士並無關連。

董事會相信，金融技術領域，尤其是區塊鏈及相關技術具有巨大發展潛力，而與合夥人就成立基金之建議合作讓公司可利用合夥人於區塊鏈行業之專長、知識及經驗並為集團進軍快速增長之金融技術市場帶來良機，故預期集團將可自該新興業務之良好商業前景獲益。

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