大生農業金融(01103-HK)附屬違反貸款協議聆訊將會重新排期

大生農業金融(01103-HK)公布，5月28日的公布提到有關上海大生農產品有限公司及上海大生農化有限公司(附屬公司)違反貸款協議之法律訴訟。原定於今年6月21日進行之上述法律訴訟之聆訊將會重新排期。於本公告日期，新聆訊日期尚未確定。經審閱本集團所有貸款協議之條款及條件後，公司認為該等附屬公司違反貸款協議並不會觸發任何其他銀行貸款之交叉違約。

該公司董事會確認，於今年6月5日，上海華信證券有限責任公司向上海市第二中級人民法院發出及提交針對公司全資附屬公司上海大生農化有限公司之起訴書，內容有關因拖欠本金額為3億元人民幣之貸款及所有相關利息之還款而違反貸款協議(華信法律訴訟)。於起訴書中，該貸款之保證人，該公司、公司之主要股東深圳市大生農業集團有限公司、大生(福建)農業有限公司及香港大生投資控股有限公司(兩者均為深圳市大生農業集團有限公司之附屬公司)，均被列為被告。由於送遞起訴書時出現延誤，該公司於今年6月28日方接獲起訴書該貸款之本金額佔集團於去年12月31日的總借款約10.3%。

鑒於華信法律訴訟處於初期階段，董事會認為目前評估其對公司之潛在影響並不實際。無論如何，華信法律訴訟不會影響本集團之正常運作。公司正就華信法律訴訟尋求法律意見。該公司將積極應訴，並於適當時候作出進一步公告以便其股東及投資者知悉上述法律訴訟之任何重大進展。

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