【IPO追蹤】Opera在美提交IPO申請：擬融資1.15億美元Z

據新浪科技消息，6月30日早間，總部位於挪威的瀏覽器公司Opera周五向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)申請，計劃融資最多1.15億美元。不過，這個融資目前仍是暫定的。

Opera為PC和手機開發瀏覽器。該公司申請在納斯達克交易所上市美國存托股份，代碼為「OPRA」。OperaOpera此前為挪威軟件公司Otello Corp ASA持有。2016年，該公司將Opera以及Otello隱私和性能應用出售給中國投資財團。Otello當時還名為Opera Software ASA，隨後調整了公司名稱以及在奧斯陸交易所的代碼。

中金公司和花旗集團是Opera此次IPO的承銷商。

Opera提交的招股書顯示，在此次IPO之前，昆侖萬維創始人周亞輝實益擁有Opera的1.35億股普通股，持股比例為67.5%。奇虎360公司董事長周鴻祎實益擁有Opera的4675萬股股份，持股比例為23.4%。

來源：界面

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