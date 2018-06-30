李克強稱中方歡迎韓企擴大對華投資 拓展電子領域標志性項目合作

中國國務院總理李克強周五稱，中國開放的大門會越開越大，歡迎韓國企業積極深化對華合作，擴大對華投資，特別是對於中國中西部地區的投資，拓展電子領域標志性項目合作，共同開拓第三方市場。

央視新聞聯播援引他在會見參加首輪中韓企業家和前高官對話的韓方代表的發言稱，在保護主義、單邊主義等擡頭的背景下，中韓作為地區和世界主要經濟體，應當攜手維護多邊主義和自由貿易體制，促進貿易和投資自由化，便利化。

「中韓互為近鄰和重要合作夥伴，當前兩國關系保持改善發展勢頭，地區局勢出現緩和，中韓深化互利合作面臨新的機遇。」李克強稱。

他並指出，中韓兩國發展優勢互補，兩國企業間合作基礎深厚，前景廣闊，中國開放的大門會越開越大，將進一步轉變政府職能，更大激發市場活力，優化營商環境，對中外企業一視同仁。

他還強調，中國政府高度重視保護知識產權，不斷出台新舉措，包括大幅提高知識產權侵權法定賠償上限，執法力度也越來越大。

路透北京6月29日

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