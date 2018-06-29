【異動股】醫療行業活躍走強 英科醫療(300677-CN)等股漲停

今日早盤，醫療行業活躍走強，截止發稿，英科醫療(300677-CN)漲停報22.99元，昭衍新藥(603127-CN)漲6.05%報51.00元，藥明康德(603259-CN)漲3.92%報89.7元，魚躍醫療(002223-CN)、正海生物(300653-CN)漲逾3%，陽普醫療(300030-CN)、千山藥機(300216-CN)、通策醫療(600763-CN)等股均漲近3%。

消息上，司法部日前公布《醫療器械監督管理條例修正案(草案送審稿)》，公開徵求意見。徵求意見稿進一步明確醫療器械上市許可持有人制度，增加境外醫療器械上市許可持有人的代理人管理，禁止進口和銷售已使用過的醫療器械等，增加處罰到人的條款，提高故意違法行為的處罰額度。

徵求意見稿全面落實醫療器械上市許可持有人制度，設專條規定上市許可持有人制度，對持有人的義務作出明確規定，並強化持有人主體責任。同時，在醫療器械生産和醫療器械經營與使用中，規定上市許可持有人可以自行生産經營也可以委託其他企業生産經營其産品;委託生産經營的，上市許可持有人應當對産品質量負責。

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