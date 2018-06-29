天時地利人和皆備，九江銀行赴港上市

江西地區近日捷報頻傳！繼江西銀行掛牌上市後，九江銀行（06190-HK）也順利通過港交所聆訊，並於6月26日起全球招股。相關資料顯示，九江銀行是一家有增長潛力且經營穩健的領先區域性商業銀行，致力於為個人經營者及大眾客戶提供全方位的金融服務。

財務上看，九江銀行於營業記錄期內快速發展。截至2017年年底，九江銀行持有總資產已由2015年年底的1749.10億元增長至2712.54億元，年復合增長率24.53%；三年間，九江銀行的營業收入也由49.15億元增長至58.55億元，實現年復合增長率9.14%。

若按截至2017年年底的客戶貸款及墊款總額和存款總額計算，九江銀行是九江市最大的商業銀行，也是總部位於江西省的第二大城市商業銀行。根據英國《銀行家》雜誌，按截至2016年12月31日的一級資本計算，九江銀行於“全球1000大銀行”中排名第456，於中國全部商業銀行中排名第66。

資本市場將九江銀行的高速成長看在眼中，此次上市九江銀行得6家基石投資者保駕護航，包括融德投資、Success Cypress、航信環球控股、香港凱利家居、文峰集團、富力地產（香港）在內合計認購約2.39億美元股權。

本有區位優勢，又得戰略扶持

若要追根究底探尋九江銀行為何能異軍突起，還要從九江這個地理位置說起。坐落於贛、鄂、皖、湘四省交界處的九江素有“三江之口、七省通衢”之稱，自古就是連接全國各地的交通要塞，經濟發展歷來快人一步。而近年來不止九江，整個江西省也在長江、鄱陽湖、京九鐵路三大經濟開髮帶產業結構調整的帶動下迅速實現經濟騰飛：

按2017年江西省實際GDP 8.9%的增長率計，江西省居中部地區第一，全國第五；按名義GDP增長率計，2012年至2017年間江西省3次位列全國前五。一區經濟高速發展，對金融服務的需求也與日俱增，為江西省銀行的蓬勃發展奠定了堅實的基礎。據悉，2017年江西省所有銀行業金融機構的存款總額及貸款總額分別上升11.8%及18.6%，兩項增速均較中國銀行業金融機構平均水平高，增速在中國所有省份中分別位列第三及第二。

區位優勢和國家政府戰略政策扶持顯然是面向全行業的，九江銀行要從諸多競爭者脫穎而出，除外界環境利好外也得自身實力過硬。換言之，九江銀行的核心競爭力較同行要高出一大截。

強協同效應發展綠色金融、汽車金融

作為城市商業銀行混合所有製改革的典範，九江銀行的控股結構複雜而平衡，股東包括政府實體、國企及民企，確保九江銀行 以股東整體利益最大化為目標獨立經營。 5家內資股股東中，九江市財政局是九江銀行的發起人兼主要股東，餘下4家股東中北汽集團和興業銀行均為世界500強企業，為各自行業翹楚。政府實體及優質企業的入股不僅對九江銀行的發展形成了強有力支持，也於業務上產生協同效應助力九江銀行更進一步。

2017年11月底，國內首家赤道銀行、綠色金融領先者——興業銀行同九江銀行簽訂綠色金融合作協議。興業銀行綠色金融部總經理羅施毅表示，“此舉旨在將興業銀行多年積累的經驗、理念、專業技術、標準技術、標準與同業機構分享，加快我國綠色金融體系建設……”

赤道銀行也好，綠色金融也罷，都強調在投融資決策中考慮潛在的環境影響。在各國不斷發展低碳經濟追求綠色增長的背景下，綠色金融已經成為全球金融市場的發展方向。九江銀行在不斷向綠色金融靠攏的過程中，獲得來自興業銀行從資金到技術、從理念到標準的全方位扶持自然事半功倍。

至於北汽集團，作為國內汽車製造業的骨幹企業，為九江銀行的汽車金融發展提供了無限的想像空間。九江銀行副董事長、行長兼首席客戶經理潘明強調，九江銀行於汽車鏈上下游對接優質客戶資源，促進汽車金融業務發展。未來3-5年或更長時間後，九江銀行於汽車金融領域將具有一定影響力。

新型城鎮化下的公私聯動

從九江銀行自身業務佈局看，九江銀行是江西省首家實現“省內地級市分行全覆蓋”的城商行，縣域覆蓋率超過85%，並力爭在2018年實現全省縣（市、區）全覆蓋。此外，村鎮銀行也是九江銀行佈局的一大重點。招股書數據顯示，截至2017年12月底，九江銀行控制及合併16家村鎮銀行。顯然，不同於傳統銀行，九江銀行對城鎮金融服務需求也投以了足夠的耐心。

2014年12月底，國家正式公佈新型城鎮化綜合試點名單，推進以不犧牲農業和糧食、生態和環境為代價，著眼農民、涵蓋農村的城鄉基礎設施一體化和公共服務均等化。在這個過程中，城鎮居民收入與消費同步增長、工業化進程提升並為地方財政帶來的新的收入。

九江銀行抓住機遇，及時開展公私聯動業務。九江銀行與江西省政府部門、事業單位和龍頭企業建立起密切的業務合作關係——與江西省各層級政府機構簽訂戰略框架協議，參與新型城鎮化發展、民生和基礎設施項目建設。截止2017年年底，提供高達460億元的融資。

九江銀行也為九江市各級市縣財政局的財政資金提供現金管理服務，政府支持九江政府部門及事業單位在九江開立賬戶，並授權九江銀行承辦代發工資及支付服務，地方財政收入增加因此也為九江銀行帶來穩定且低成本的企業存款。

事實上，公司銀行與零售銀行業務間存在強大協同效應——通過公司銀行業務，九江銀行與若干政府部門及公用事業企業建立關係，並加大向該類企業僱員（公務員、事業單位員工等具有穩定收入的人群）營銷的力度，拓展優質客戶群。據統計截至2017年底，九江銀行通過與約2000名公司客戶的業務關係——提供代發工資及支付結算服務，累計了超過31.8萬名零售客戶。

資管方面，截至2017年九江銀行共發行542期理財產品，總發行額1146億元。 2015年至2017年間，九江銀行理財產品總發行額和年終存續額的複合年增長率均達到72.0%。根據普益標準銀行理財能力排名報告，2017年九江銀行的綜合理財能力於全國城市商業銀行間排名第二十五位。

2016年九江銀行成功加入中國進出口銀行金融債券承銷團，成功拓展金融市場業務資質。截至2017年年底，九江銀行累計承銷口行債規模達到約人民幣188億元。此外，九江銀行積極參與全國銀行間債券市場，並成為為全國首批參與銀行間市場質押式回購及現券匿名點擊業務的機構之一。

既有得天獨厚的區位優勢，又得政府和股東大力支持，九江銀行緊緊把握時代發展的脈搏並精準提升自身能力，可謂“天時地利人和，三者皆具”。想來成功登陸港市後，在香港資本市場的助力下，九江銀行成長為國內城商銀行領軍者的時刻已經相距不遠。

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