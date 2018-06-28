麗新發展(00488-HK)附屬擬1713.48萬歐元購遊艇公司49.96%股權

麗新國際(00191-HK)及麗新發展(00488-HK)聯合公布，於2018年6月28日(交易時段後)，買方威霸集團(麗新發展的全資附屬公司)與賣方Fincantieri、擔保方及CNI訂立股份購買及貸款轉讓協議，據此，買方同意購買經轉讓股份(即607股CNI股份，佔CNI股本及投票權的49.96%)，併同意轉讓，而買方同意收購公司間貸款項下所有權利及義務，包括收取未償還本金及未償還利息的權利，代價總額約為1713.48萬歐元(相等於約1.566億港元)。

CNI乃根據盧森堡法例成立的有限公司，主要從事遊艇的經紀、包租、推銷、管理及建造業務。於本聯合公布日期，CNI分别由買方、賣方及Rodriguez先生擁有49.96%、49.96%及0.08%權益。

於完成後，買方將持有CNI全部股份(惟剩下一股)，佔CNI 股本及投票權的99.92%，而賣方根據公司間貸款所賦予對公司的所有權利將自動從賣方轉讓至買方。

公告稱，CNI為豪華遊艇業務的全球領先企業，專營豪華遊艇的經紀、包租、推銷、管理及建造業務。其為歷史悠久及國際公認的高品味生活類品牌。麗新發展集團相信，將CNI的權益綜合入併將進一步加強麗新發展提供高端飲食及酒店服務的能力。

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