全球計算機TOP100科學家公布：今日頭條馬維英入選

6月28日消息，近日，Guide2Research公布了2018年計算機科學與電子領域頂級科學家排名。微軟、谷歌等企業多位科學家入選，國内唯一入選TOP100的産業科學家為今日頭條人工智能實驗室主任馬維英，全球排名第86。

從計算機科學和電子領域全球排名前1000的頂級學者來看，科技企業中，微軟與谷歌分别以25位和13位入選學者位於前列，Facebook、蘋果、百度均隻有一位學者入選整體的1000人榜單，今日頭條有兩位科學家入選。

總的來說，學術機構的科研能力要高於企業，尤其是美國高校，MIT、斯坦福、CMU、伯克利等幾乎霸佔了機構排名前十。中國入選的學術機構包括清華、北大、中科院等。

據了解，該排名是基於 Google Scholar 和 DBLP 提供的 H-index 指標。H-index指數基於研究人員的論文引用次數及論文數量得出，能夠準確地反映出科研人員的學術成就及研究影響力。物理學、生物學、醫學等也都將H-index指數作為學科内學術水平重要的評價指標。

公開資料顯示，馬維英於去年2月離開微軟，加入今日頭條出任人工智能實驗室負責人。在今日頭條内容、分發、審核、互動等産品中運用人工智能技術。

據悉，在短視頻迅速崛起的背景下，頭條AI-Lab研發的視頻理解技術每日累計處理千萬級海量視頻，同時，還在嘗試寫稿機器xiaomingbot、抖音尬舞機等功能的研發。

來源：TechWeb

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