為打擊洗錢 香港入境攜逾12萬港元現金或票據需申報

據香港《明報》報道，俗稱“R32製度”的香港《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》(條例)將於7月16日開始實施。旅客及港人如攜帶超過相當於12萬港元的實體貨幣及不記名可轉讓票據，需要向海關申報。

香港於1991年加入聯合國財務行動特别組織，打擊不法分子及恐怖分子跨境洗黑錢及籌集資金。為了履行國際責任，香港將於7月16日正式實施相關條例，建立一套申報及披露製度，偵測不法資金流動。

海關將會沿用“紅綠信道”進行清關工作，旅客或港人如攜帶總價值高於12萬港元的實體貨幣及不記名可轉讓票據，入境時需主動作書面申報，通過紅色信道。在出境或過境方面，抵港人士或離港人士，如海關人員要求，也需如實披露。跨境貨運則需以電子方式預先申報，相關電子申報系統將於7月3日開放。

旅客如攜帶總價值高於12萬港元的實體貨幣及不記名可轉讓票據，卻無主動申報或行綠色信道，則違反申報規定。初犯者需向海關繳納2000港元罰款，無需接受刑事檢控，但如再犯則會被訴至法庭，最高可被罰款50萬港元及監禁兩年。

香港海關將於7月16日至10月15日，設定為期3個月的寬限期，如旅客無心初犯，海關將會對其作出書面警告。

海關助理關長(邊境及港口)何佩珊表示，一般旅客不會受太大的影響，而整個清關程序僅需2、3分鍾，預計會簡便快捷。她表示，應條例規定，海關增設了54個額外職位及4隻從英國購入的鈔票搜查犬，將按風險評估作靈活調配。

來源：中國新聞網

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