利標品牌(00787-HK)同意13.8億美元出售大部份北美特許授權業務

利標品牌(00787-HK)公布，於2018年6月27日，公司已同意出售其大部份北美特許授權業務，包括其所有北美童裝業務、其所有北美配飾業務以及其大部份美國西岸及加拿大時裝業務(統稱「目標業務」)予DifferentialBrandsGroupInc(買方)，應付現金購買價13.8億美元(107.64億港元)(可予調整)。

根據截至2018年3月31日止年度的未經審核管理賬目，目標業務的銷售額約佔公司總收入的22億美元，而公司其他業務的銷售額約佔公司總收入的18億美元。

交易交割後，公司餘下業務將包括其所有鞋類産品業務、其所有紐約時裝業務、其所有歐洲及亞洲業務以及其所有全球品牌管理業務。

待交易交割及股東批準後，董事會擬於交割後盡快向股東分派特别現金股息最多約為3.56億美元(27.8億港元)。僅供說明用途，根據於本公告日期公司的8,552,922,729股已發行股份，特别股息將為最高每股股份0.325港元。

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