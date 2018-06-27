國金策略：A股盤中破2800 風險釋放市場企穩仍需時日

6月28日，A股市場繼續回落。上證綜指、深成指、中小板指、創業板指分别跌-1.1%、-1.83%、-2.07%、-1.19%。盤面一度跌破2800點。滬深兩市成交量略有放大至3262億，近數百隻個股跌停。

國金證券認為，自6月初Cdr快速推進以來，投資者悲觀情緒蔓延，市場一改“陰跌”態勢而出現恐慌性抛盤，“内外因素”兩方面導緻的結果。内因方面，市場資金面延續緊平衡，外資僅有流入呈“杯水薪車”，A股博弈消耗的格局存在;外因方面，中美貿易摩擦延續，且後續仍帶有較大不確定性。短期焦點關註6月30日之前，美國披露“實施投資限製和出口管製”等;7月6日，對華340億美元商品加徵25%關稅，我國對等實施;

另外，股票質押成為市場下跌的加速器。昨日收盤前半小時市場加速下跌，以最新價格(6月26日)計算，最新股票質押總體規模達5.81萬億(佔A股總市值約10%)。在市場急劇下跌的情況下，質押的股票市值跌幅較大，上市公司股票質押面臨的平倉風險更大。今年以來共有9家公司股票質押被強製平倉。

業績是上市公司質地的試金石。國内外環境錯綜復雜背景下，不排除A股中報業績“雷”頻發。即將步入A股中報業績披露期(7、8月)，目前已披露中報業績預告的1145家，披露了32.4%。在國内經濟景氣度平淡(PPI下行)，去槓桿、去産能以及大多企業融資難、融資貴的背景下，A股中報業績較難找出大幅超市場預期的子行業(至少目前能見度低)，我們傾向於今年A股上市公司中報“雷”不斷，需要手握“放大鏡”一一排雷中報風險;

A股處於弱勢整理階段，國金證券建議投資者仍控製倉位前提下靜待轉機。市場焦點可放在“國内政策是否出現暖信號”，如“央行在資金大規模投放上，監管層在新股(CDR)發行上”等有所變化。行業配置上，當前宏觀經濟“穩中趨降”背景下，我們偏向於“企業盈利確定性遠高於其成長性”，試圖去尋找低估值“α”的板塊或個股，再次強調，提防強勢股補跌的風險。

來源：新浪財經

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