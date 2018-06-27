滬指跌逾1%盤中失守2800點 權重股大跌

周三，滬深兩市股指微幅低開，盤面熱點散漫，大盤維持窄幅震蕩走勢，臨近午盤股指小幅跳水。午後，股指繼續震蕩下行，滬指午後持續下挫跌破2800點，創兩年新低，上證50指數大跌2.5%。滬指收報2812.87點，跌1.10%，成交額1424億。深成指收報9168.66點，跌1.83%，成交額1838億。創業板收報1546.23點，跌1.19%，成交額630億。

盤面上看，行業板塊普遍飄綠，其中採掘、化工、石油等板塊漲幅居前，釀酒、房地産、醫藥、保險等權重股跌幅居前。兩市個股跌多漲少，個股方面，青島海爾、保利地産、南方航空、伊利股份、中國太保、寶鋼股份、貴州茅台、華夏幸福等紛紛重挫。

稀土概念板塊午後逆市拉升，英洛華(000795-CN)漲停，五礦稀土(000831-CN)、中鋼天源(002057-CN)等多股紛紛上漲。招商證券認為， "回頭看"核查將促使行業供給端收縮，將有望中長期擡升稀土價格中樞。

ST板塊受資金追捧，*ST保千(600074-CN)、*ST正源(600321-CN)等10股漲停，*ST昌魚(600275-CN)、*ST南化(600301-CN)等多股漲逾3%。

房地産板塊全天震蕩下挫，板塊指數跌逾2%，個股方面，招商蛇口(001979-CN)、中房股份(600890-CN)跌超6%，新城控股(601155-CN)、萬科A(000002-CN)等股均紛紛跌超4%。

華泰證券表示，央行釋放流動性未從根本上解決信用風險層面的問題，資金沒法流向小微企業，因此市場對於降準併無積極反應。股權質押風險的持續暴露，棚改貨幣化一刀切等事件觸發市場整體情緒再度緊繃。雖然下行空間已收窄，但機構對市場保持築底震蕩的預期，繼續維持多看少動的審慎態度。行業層面，除去近期一直符合避險情緒且有業績基本面的消費、醫藥板塊以外;銀行，地産，周期股估值基本調整到位，可以擇時優選龍頭標的進行配置。

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