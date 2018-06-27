博智6月營運與5月相當 下半年業績能否優於上半年待觀察

以 IPC 與網通用 PCB 板為主力的博智 (8155) 今日召開股東會，通過配發去年 5.5 元現金股利；展望後續，公司提到，下半年業績能否優於上半年，仍待觀察。博智是伺服器、工業電腦、儲存裝置等 PCB 製造商，目前單月產能約 50 萬平方呎，產線中，伺服器約占博智營收 75%，工業電腦用板約占營收 25%；博智大股東是仁寶 (2324) 和研華 (2395) ，泛仁寶集團持股約 34.86%，研華持股約 11%。客戶有 Supermicro、研華、新漢(8234) 等。



受惠於網通與工業電腦需求強勁，博智去年業績表現搶眼，營收為 23.97 億元，毛利率為 24%，年增 3.89 個百分點，稅後獲利 3.07 億元，每股淨利 6.17 元，配發 5.5 元現金股利。



而博智今年展望部分，前 5 月合併營收 12.28 億元，年增 44.8%，第一季每股淨利 2.13 元，公司預估，6 月與 5 月差不多，至於下半年業績能否比上半年好，公司坦言，仍須觀察。至於市場最關注的博智 40G Switch 和 100G Switch 用板，目前還在驗證中，尚未能出貨。