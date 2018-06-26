【亞洲投顧】初步止跌訊號，觀察正式止跌

◆盤勢分析

今天大盤量增下跌，拉出長下影線，還是空方趨勢，不過有初步止跌訊號，上周一直提醒大家，大盤沒有出現正式止跌訊號之前就不可以太積極操作，沒有進場就沒有虧損，昨天有分析，空方目標是 10683 點，今天就來了，現在觀察名天是否大量站上 10752 點，大盤就會正式止跌，按照規劃操作，該出場要先出場，控制風險。資金輪動，短線漲幅高達 20-30％的個股都不要隨便追價，容易整理，很多強勢股是不是回測了？龍哥也跟大家分析，資金轉進低位階的族群最好，例如，上上周有跟大家講，還有低位階族群要轉強，就是 LED，龍哥帶會員佈局光哥 - 2340 光磊，上上周五就攻上漲停，直接拉開獲利；再帶會員朋友佈局一檔剛整理完成的主力股，碰到漲停，獲利直接拉開；獲利一波接著一波，快點跟上，龍哥等待盤勢止穩會佈局新寶藏，大家不要一直錯過行情。

龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，以免擴大風險。龍哥先前提醒大家被動元件和矽晶圓快速回測，產業面還是穩定，拉回可以注意 2492 華新科，3016 嘉晶，6182 合晶，每檔都是大獲利；2481 強茂，四月中就開始預告和操作，先前獲利將近 20% 之後，拉回後，龍哥再帶會員進場佈局，又獲利將近 20%，尊龍股票會員還多佈局 5425 台半，也是獲利將近 20%；龍哥五月初就說帶會員佈局百元股，就是 1536 和大，大漲創高；龍哥上上周帶會員佈局光哥 - 2340 光磊，上上周五就攻上漲停，直接拉開獲利，行情一波接著一波，大家有沒有獲利呢？

今天外資期貨多單減少 1584 口，自營商期貨空單減少 174 口，外資選擇權偏空佈局，自營商選擇權偏空佈局，外資期貨多單減少，賣權增加，持續全面偏空佈局，大盤下跌，法人籌碼還是偏空，還是要注意快速回測。

【籌碼穩定的主力股】1536 和大，2353 宏碁，8016 矽創 2340 光磊，2499 東貝，2426 鼎元，3527 聚積

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10828 點開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 11054 點開始偏空操作，站上 10828 點就停利出場。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

