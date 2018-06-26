【華冠投顧】賴昇楷：內資力抗老番癲及外資後將反擊 「被動元件」有誰將領先放煙火?

焦點個股 : 8043 蜜望實、2456 奇力新、6207 雷科、2492 華新科、2327 國巨

＜大盤分析＞

美國老番癲川普預計 "限制中國大陸投資美國科技業"，這件事引發全球股市重挫，今天利空衝擊下大盤早盤雖下破年線，只是在破線同時，今日除息的富邦金、國泰金以及台塑四寶、鴻海、被動元件、矽晶圓... 等指標性個股皆試圖力守紅盤甚至逆勢拉抬，暗示內資力圖防守，待外資賣壓稍事宣洩後，中尾盤收斂跌幅至 - 44 點收復年線，OTC 指數更強，終場 - 0.12% 守住半年線，收在季線附近。

目前全球主要股市還能守住年線的不多，但台股本週即便除權息蒸發了大約百點空間卻依舊力守，可算相當有韌性，此外，這波從 6/8 至今的回檔走勢很有機會於近期結束，原因如下：(1) 美中貿易戰受害最深、走勢最弱的滬深股市，昨日技術面轉折訊號轉趨強烈，今日再度測低更留長下影線，支撐日漸明顯；(2) 最敏感也是最先反應美中貿易戰的其實是美國農產品期貨，因為美國黃豆、玉米、小麥主銷中國，但本週芝加哥交易所的黃、小、玉期貨再怎麼跌皆已不破上週低點；(3) 昨日歐美股市出現本波跌勢以來最大的單日跌幅，但今天外資於台股的賣超反而縮小到近期最低的 61 億；(4) 摩台期大量轉倉即將完畢；(5) 現貨跌破季線、半年線、年線都呈現低量狀態，賣壓來源相當有限。

綜合上述跡象，台股近日當有結束整理走勢機會，但最好等大盤出現Ｋ棒慣性改變的多頭反擊確認訊號再放大部位，當然，昇楷屆時也會發文提醒。

＜操作策略＞

上週觀察的多方防守位置 10799 點因本週蒸發指數約百點，故調整至年線，今日年線有守，所以操作策略不變～繼續尋找強勢族群或個股切入，風險控管亦不變～持股成數不可太高並應嚴守移動停利紀律。

＜強勢族群及個股＞

近日列給大家的強勢股名單，其實就是回檔量縮又不破月線的個股，只要大盤維持低量震盪走勢，每天都會有強勢股輪漲，例如近日都曾輪漲到的生技、工具機、3D 感測... 等，然而昇楷現階段操作重點放在「被動元件」，尤其是二線股，因為這個族群在大盤利空測試下仍有不少個股維持強勢的線形結構及穩健的價量關係，況且又具備族群性、題材性以及最重要的實質業績。

像是昨日急拉老朋友《8121 越峰》、《6204 艾華》、《6127 九豪》、《5328 華容》，今日《8121 越峰》續拉漲停，其餘稍事休息轉由其他個股接棒，輪漲到《8043 蜜望實》、《2456 奇力新》... 以及學員持股《6207 雷科》，至於一線股《2492 華新科》、《2327 國巨》雖然線形不若二線股來得好，但也強勢拉至漲停或接近漲停。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。