【華冠投顧】年線撐有利反彈

上方季線已成反壓
華冠投顧 范振鴻分析師
2018.06.26 盤後分析
焦點個股：、2340 光磊、2327 國巨、6435 大中、2349 錸德
振鴻觀察股：6446 藥華藥、2362 藍天、1536 和大、5469 瀚宇博
加權指數今天收 10742 跌 44 點，量能 1411 億，
昨天盤後分析大標題才說「站不回 10800 很麻煩」
沒想到昨晚美股大跌，讓昨天分析時提到的，
今明兩天需要站回 10800 才有機會化解空頭力道的期待完全落空。
今天加權早盤跳空開低走低盤中大跌超過百點，
雖然午盤過後被動原件拉抬帶動反彈守住了年線，
今天日 K 也收了一根長下影線的釘子型態，
看起來是有利反彈沒錯，但是是否能有效止跌，
還是要看接下來短線型態的發展。
這邊帶大家做點戰略思考，
今天收釘子，明天有兩種比較大的型態發展可能性這邊先跟大家說。
第一種就是利多的短線【島狀反轉】，
也就是明天必須跳空開高在昨天低點 10786 左右，
並且盤中不能回補缺口，收盤最好是收紅棒，
第二種就是利空走勢【寸步走跌】
若明天收盤收破今天低點 10651，
代表今天下影線進場佈局的主力有棄守的可能，
這種型態事後通常都還有一段跌勢，不可不防。
最經典的例子就是 2011 年 08 月 04 日出現寸步走跌型態
隔天加權指數大跌 464 點，所以在這邊特別提醒大家。
當然也希望今天早盤的殺盤能持續洗出融資了。
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類股部分，
如前段所說，今天午盤後就是被動元件最強勢，
2492 華新科、2327 國巨漲停，3026 禾伸堂漲 5%，
mosfet 表現也不差 6435 大中漲 5% 成為族群中最強勢的標的，
但最近大盤還是比較差，波段操作還是建議保守一點，
而昨天轉弱的 LED 族群今天則是續弱，僅剩 2426 鼎元收紅
以及 3031 佰鴻小漲。
大盤近期風險升高，且在盤面主流股短線大漲大跌的狀態下
誠心建議大家多看少做
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作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師
華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估