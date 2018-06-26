【華冠投顧】年線撐有利反彈

上方季線已成反壓



華冠投顧 范振鴻分析師

2018.06.26 盤後分析

焦點個股：、2340 光磊、2327 國巨、6435 大中、2349 錸德

振鴻觀察股：6446 藥華藥、2362 藍天、1536 和大、5469 瀚宇博

加權指數今天收 10742 跌 44 點，量能 1411 億，

昨天盤後分析大標題才說「站不回 10800 很麻煩」

沒想到昨晚美股大跌，讓昨天分析時提到的，

今明兩天需要站回 10800 才有機會化解空頭力道的期待完全落空。

今天加權早盤跳空開低走低盤中大跌超過百點，

雖然午盤過後被動原件拉抬帶動反彈守住了年線，

今天日 K 也收了一根長下影線的釘子型態，

看起來是有利反彈沒錯，但是是否能有效止跌，

還是要看接下來短線型態的發展。

這邊帶大家做點戰略思考，

今天收釘子，明天有兩種比較大的型態發展可能性這邊先跟大家說。

第一種就是利多的短線【島狀反轉】，

也就是明天必須跳空開高在昨天低點 10786 左右，

並且盤中不能回補缺口，收盤最好是收紅棒，

第二種就是利空走勢【寸步走跌】

若明天收盤收破今天低點 10651，

代表今天下影線進場佈局的主力有棄守的可能，

這種型態事後通常都還有一段跌勢，不可不防。

最經典的例子就是 2011 年 08 月 04 日出現寸步走跌型態

隔天加權指數大跌 464 點，所以在這邊特別提醒大家。

當然也希望今天早盤的殺盤能持續洗出融資了。

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類股部分，

如前段所說，今天午盤後就是被動元件最強勢，

2492 華新科、2327 國巨漲停，3026 禾伸堂漲 5%，

mosfet 表現也不差 6435 大中漲 5% 成為族群中最強勢的標的，

但最近大盤還是比較差，波段操作還是建議保守一點，

而昨天轉弱的 LED 族群今天則是續弱，僅剩 2426 鼎元收紅

以及 3031 佰鴻小漲。

大盤近期風險升高，且在盤面主流股短線大漲大跌的狀態下

誠心建議大家多看少做

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作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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