中期協吳亞軍：將加大對鋼鐵行業的支持力度

22日，中國期貨業協會秘書長吳亞軍在“2018年(第三屆)中國鋼鐵金融衍生品國際大會”上表示，目前上市的57個品種中涉鋼品種共有9個，這些品種基本涵蓋了鋼鐵産業上下遊主要的原材料和産成品，有效滿足涉鋼企業從事套期保值的基本需求。隨著期貨市場持續發展和鋼鐵企業期貨交易參與度不斷提高，中國鋼鐵産業鏈期貨交易量和交易金額位居世界第一。

吳亞軍還表示，今年以來，逆全球化盛行，國際貿易環境更加復雜，帶動利率、匯率波動加劇，實體企業面臨的風險也進一步加劇。建設發展期貨及衍生品市場，發揮市場價格發現和風險管理功能，服務實體企業風險管理需求，是期貨行業責無旁貸的任務。作為行業自律組織，協會今後將充分發揮自律服務傳導的職能，加大對鋼鐵行業的支持力度，積極推進期貨行業服務廣大涉鋼企業。一是繼續深化與中鋼協的合作力度，舉辦多層次的合作交流活動，建立兩家會員單位之間的溝通和互動機製，實現行業間信息共享和業務合作。二是與有關各方進一步加強對産業鏈相關企業的培訓，提升企業對期貨市場的認識和理解，通過培訓幫助企業盡快熟練掌握各類期貨衍生品工具，為鋼鐵行業有效利用衍生品市場提供有效的人才保障。三是鼓勵期貨公司風險管理公司等期貨經營機構繼續通過倉單服務、基差貿易合作套保、場外衍生品等業務，不斷滿足企業多元化風險管理需求，幫助企業優化購銷機製，穩定經營成本，改善庫存管理，進一步促進鋼鐵行業實現産業結構調整與轉型升級。

來源：中國證券網

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