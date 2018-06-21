〈央行理監事會〉看純網銀發展 客源和獲利面挑戰不小

對於金管會宣布將開放新設 2 家純網路銀行，台灣央行首次對於相關細節說明，目前有數家非金融業者有意申設純網路銀行，正私下與國內銀行或金融控股公司洽詢合作可能性，不過，台灣仍有多項因素限制，純網路銀行要爭取客源和獲利仍有不小挑戰。

央行指出，由發起人背景來看，其模式與日本、南韓和中國大陸相似，均是希望藉由主要股東龐大電子商務、電信和通訊軟體等客戶群，儘速擴展客戶數和業務。

央行認為，台灣要發展純網銀的有利因素不少，包括擁有達 82.3% 的上網高普及率，且行動上網人數高達 1500 萬人，再加上金融監理沙盒規範正式施行有利金融科技創新，而潛在申請案的非金融業股東具龐大客戶基礎，有助擴展業務。

不過，央行也列出 5 大不利因素，(1) 台灣金融普及性高，對純網路銀行較無迫切需求，(2) 銀行家數過多，新設銀行的業務與獲利空間恐有限，(3) 無實體通路與客戶交流建立信任感，不易維持客戶忠誠度，(4) 為建立客戶對純網路銀行安全性和穩定性信任，相關投資金額相當高，且 (5) 民眾對於網路金融交易安全仍有疑慮。

為鼓勵金融創新並深化金融普及，金管會 4 月 26 日發布開放純網路銀行新設的政策內容，在考量國內銀行家數仍多之下，預計開放純網路銀行以 2 家為上限，10 月底完成純網路銀行相關法規修正，明年 5 月底公布審查結果。