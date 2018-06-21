【亞洲投顧】等待正式止跌訊號

◆盤勢分析

今天大盤量縮上漲，量能有點不足，可以多觀察一天，明天補量即可，昨天拉出下影線有初步止跌訊號，帶量站穩 10969 點就會正式止跌，操作不用急，盤勢止穩再重新佈局；之前就提醒大家，跌破短線支撐 11054 點就容易回測下面缺口 10954 點，空方目標是 10819 點，按照規劃操作，該出場要先出場，控制風險。操作就是要有節奏有系統，不要隨著消息逐流。先前也提醒大家，資金輪動，短線漲幅高達 20-30％的個股都不要隨便追價，容易整理，很多強勢股是不是回測了？龍哥也跟大家分析，資金轉進低位階的族群最好，例如，上周有跟大家講，還有低位階族群要轉強，就是 LED，龍哥帶會員佈局光哥 - 2340 光磊，上周五就攻上漲停，直接拉開獲利，獲利一波接著一波，快點跟上，龍哥持續佈局新寶藏，大家不要一直錯過行情。

龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，以免擴大風險。龍哥先前提醒大家被動元件和矽晶圓快速回測，產業面還是穩定，拉回可以注意 2492 華新科，3016 嘉晶，6182 合晶，每檔都是大獲利；2481 強茂，四月中就開始預告和操作，先前獲利將近 20% 之後，拉回後，龍哥再帶會員進場佈局，又獲利將近 20%，尊龍股票會員還多佈局 5425 台半，也是獲利將近 20%；龍哥五月初就說帶會員佈局百元股，就是 1536 和大，大漲創高；龍哥上周帶會員佈局光哥 - 2340 光磊，上周五就攻上漲停，直接拉開獲利，行情一波接著一波，大家有沒有獲利呢？低檔可以留意拉回整理籌碼穩定的主力股，光學，PCB 和銅箔基板。

今天外資期貨多單減少 3891 口，自營商期貨空單減少 775 口，外資選擇權中性佈局，自營商選擇權偏空佈局，外資期貨多單減少，大盤整理，法人籌碼偏空，注意快速回測。

【籌碼穩定的主力股】6213 聯茂，6274 台燿，2367 燿華，3037 欣興 3016 嘉晶，6182 合晶，5483 中美晶 3008 大立光，3406 玉晶光，3059 華晶科，4976 佳凌 1536 和大，2353 宏碁 2340 光磊，2499 東貝，2448 晶電，2426 鼎元，3527 聚積

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10969 點開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 11054 點開始偏空操作，站上 10969 點就停利出場。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

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