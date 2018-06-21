【華冠投顧】LED族群齊揚、感測題材續強

鍾騏遠 分析師

一分鐘盤勢掃描：

#熱門股追蹤

2340 光磊：今天開盤不久即強勢向上、雖中間開開關關

但尾盤鎖單漲停，可見做線者用心良苦，股價未完待續

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2338 光罩：今天一口氣帶量再創新高，由於量能超過 5 萬張

加上融資持續減少，顯見後續仍有機會成長

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2313 華通：股價近二日出現連續性的拉回，主因是半年線下彎

拉上來之後遇到賣壓出現，後續將沿年線整理 2.5 個月的時間

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2323 中環：股價近期量縮整理後，回測月線附近

由於先前創高之後，量能沒有跟上，留意扣抵值跟股價的變化

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3059 華晶科：先前創新高之後，股價直接回測到 10 日線

由於此次的回測並沒出量，後續仍有機會沿 10 日線表現

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6153 嘉聯益：今天股價出現黑三兵，錯過月線扣抵值

後續要保守看待股價表現，須有回測季線的心理準備

#台股盤勢分析：

受到美國科技股創高的帶動，台股早盤開盤向上

不久之後，因投資人仍舊顧慮中美關稅的衝擊

賣壓隨即出現，尾盤指數呈現小漲做收。

大盤現在的融資水位，持續維持在高檔

就 5 月份大盤的走勢來看，即使指數回測年線之下

融資水位也不見得會出現大幅度的修正

而此次中美貿易之戰，有可能成為下跌的導火線

特別是今天外資站在賣方，後續仍續保守謹慎

今天盤面上以內資行情為主，LED 感測題材的個股

光磊與鼎元，因受惠 Apple Watch 的帶動

兩檔個股出現價量齊揚，光磊在量能補齊之後，續鎖漲停

另外 MOSFET 族群，今天群起向上，包括大中、杰力

尼克森、漢磊、嘉晶等，都有群起向上的跡象

預期經過多日的整理之後，今天來到支撐轉強

代表後續仍有成長的空間，後續在參考布林通道操作即可

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。