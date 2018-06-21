【華冠投顧】風險期尚未結束 持續等待短線止跌訊號

華冠投顧 范振鴻 分析師

#風險期尚未結束

# 持續等待短線止跌訊號

華冠投顧 范振鴻分析師

焦點個股：、2340 光磊、2327 國巨、6435 大中、2338 光罩

振鴻觀察股：2362 藍天、2332 友訊、3033 威健、1536 和大、

加權指數今天收 10941 漲 13 點，量能 1371 億，

昨天融資終於撤出 15 億，再加上今天量縮，

將會有利接下來在季線附近打底，

但是也別高興的太早，

這波下跌融資可是增加了至少 50 億，

加上這兩天的線型仍然未符合止跌條件，

短線上仍然還是以盤整振盪量縮是最佳解。

另外眼尖的朋友一定有發現，

振鴻昨天的圖有明確點出大盤反壓的位置，

今天確定是有效的反壓，

那接下來三個交易日又是風險期，

相當有機會在去回測一次季線進行洗盤，

這邊只建議大家把風險做好即可，

大盤最大的風險一樣是看好 10800 的區間下緣即可，

不跌破多頭都還有機會。

而在三天風險期過了之後，

今天高點就是短線轉多的關鍵點。

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回到類股部分，

今天漲勢比較整齊的就是矽晶圓跟 mosfet,

但看起來矽晶圓除了 3016 嘉晶外都已經破月線，

不是不看好矽晶圓，而是目前型態多有轉弱，

3532 台勝科回測季線，6488 環球晶跌破季線最弱，

反倒是 5483 中美晶之前最弱，目前已經打出短底，

但要留意先前的五月頭部反壓。

而 mosfet 概念股則是整齊大漲，

6435 大中、5299 杰力漲停，3707 漢磊也有 8% 的表現，

先前的領頭羊 8261 富鼎則是漲 4%。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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