【復牌】創達科技(01322-HK)未能發行票據引發中銀要求還債 公司研融資

創達科技控股(01322-HK)公布，該公司早於2015年6月公布連同其附屬公司CW AdvancedTechnologies Limited(CWATL)及CW Advanced Technologies Pte. Ltd.(CWATPL)作為發行人設立一項5億新加坡元多種貨幣債務發行計劃，據此，發行人可不時分系列或分批次向若干資深或機構投資者發行票據及永續證券，本金總額最高達5億新加坡元。公司已於2015年6月發行7500萬新加坡元按7厘計息於今年6月25日到期之固定利率票據。於2017已部分回購並註銷系列一票據，目前，剩餘系列一票據本金總額為5525萬新加坡元(約321,599,000港元)。

公司董事預期發行人將根據該計劃進一步發行票據(系列二票據)，發行系列二票據所得款項淨額將用於贖回今年6月25日到期的剩餘系列一票據、償還集團的銀行貸款及於截至2018年7月27日前向公司股東派付公司於2018年3月27日之年度業績公告所載之末期股息每股2.36港仙。

今年4月11日之公告後，公司一直與參與該計劃的銀行就發行系列二票據進行聯絡。公司於今年5月15日被告知由於不利市況，將無法繼續發行系列二票據。由於無法啟動發行系列二票據，及公司可作出應對並取得替代融資來源的時間很短，公司預期其將無法於今年6月25日前贖回剩餘系列一票據及於截至今年7月27日前向公司股東派付末期股息。

由於無法發行系列二票據，執行董事黃觀立及黃文力及公司及CWATL分別於今年6月4日及於6月7日自中銀香港收到一份日期為6月3日的法定要求函，要求就公司於2017年獲授的一般銀行融資(CWATL、黃觀立及黃文力為該債務的擔保人)立即償還約1.575億元的未償還債務，及就CWATL於2016年獲授出的一般銀行融資(公司、黃觀立及黃文力各為該債務的擔保人)立即償還約1450萬美元的未償還債務。公司及CWATL均須於6月28日前解決法定要求之訴求，黃觀立及黃文力均須於7月16日前解決該等訴求。

CWATL為1.575億元銀行融資的原始擔保人，公司為1450萬美元銀行融資的原始擔保人。黃觀立及黃文力分別於5月30日簽訂有關該等銀行融資之相關契約。公司為數1.575億元的銀行融資乃主要為部分贖回原還款日期為6月25日的系列一票據提供再融資。為數1450萬美元之銀行融資乃用於貿易融資。

鑑於上述即將履行的付款義務，公司已委任資深專業顧問如RSM CorporateAdvisory Pte Ltd(新加坡)、Morgan Lewis Stamford LLC(新加坡)、Rajah＆TannSingapore LLP(新加坡)及艾金•崗波律師事務所(香港)，且目前正與彼等其合作進行以下融資活動，以解決包括：聯絡剩餘系列一票據持有人以延長剩餘系列一票據之到期贖回日；就彼等於法定要求函及要求函下之訴求聯絡中銀香港及集團的其他貸款人；及制定其他集資計劃，包括但不限於股權集資活動。鑑於上述即將履行的付款義務，公司已委任資深專業顧問如RSM CorporateAdvisory Pte Ltd(新加坡)、Morgan Lewis Stamford LLC(新加坡)、Rajah＆TannSingapore LLP(新加坡)及艾金•崗波律師事務所(香港)，且目前正與彼等其合作進行以下融資活動，以解決上述問題：聯絡剩餘系列一票據持有人以延長剩餘系列一票據之到期贖回日；就彼等於法定要求函及要求函下之訴求聯絡中銀香港及集團的其他貸款人；及制定其他集資計劃，包括但不限於股權集資活動。

股份於今日復牌。

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