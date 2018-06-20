【華冠投顧】林驛銘: 台指期結算，台股強力守住10900點!

昨美股下跌，台北股市因今是台指期結算日，在金融傳產與電子權值股護航下強力守住 10900 點，指數漲 23 點，以 10927 作收，成交量 1789 億元，價漲量增格局。

台指期結算，台股強力守住 10900 點! 盤面結構: 電子跌 0.23%，OTC 跌 0.84%，傳產漲 0.78%，金融漲 0.68%。整體下跌家數大於上漲家數。三大法人站賣方，外資賣 76.9 億，投信賣 4.3 億，自營賣 0.4 億，合計賣 81.6 億元，另外資期貨市場因今台指期結算買進 2413 口多單。看法: 大盤自高點回跌 400 之後碰到季線與半年線支撐後反彈，不過整體趨勢結構尚未翻多，另大盤守住季線 (生命線) 以及前波低點 10799 點也還未轉空，故行情仍在震盪區間之中，個股操作為主! 主流族群籌碼出現鬆動震很大要注意，包括被動元件，矽晶圓，MOSFET 以及光碟等族群個股震很大，包括國巨 (2327)，信昌電(6173)，華新科(242)，日電貿(3090)，嘉晶(3016)，合晶(6182)，漢磊(3707)，大中(6435)，杰力(5299)，富鼎(8261)，錸德(2349)，中環(2323) 等，各位手中持股如果有，務必小心操作，留意籌碼動向。強勢個股推薦: AM 車燈廠堤維西 (1522) 今年第 1 季旺季暢旺，第 2 季有匯兌收益，季淡季有機會不淡，營收在下半年漸入旺季。全年 EPS 看 2.5~2.8 元，在法人加持下今股價 33.45 元收漲 3.56%。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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