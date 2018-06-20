【日盛投顧】逐漸拉回低檔支撐區

◆盤勢分析

1. 台股周三因亞股止穩上漲激勵而開平向下震檔後走高，終場指數上漲 23.25 點，漲幅 0.21%，收在 10927.44 點，成交金額為 1789.63 億元，至於 OTC 則下跌 0.85%。

2. 台股本波從 4 月低點 10478 上漲到 6 月高點 11261 點，約上漲 7.46%，點數約漲 783 點，如以拉回 0.5 倍與 0.382 倍，則分別約在 10780~10870 點附近有支撐，而前波 5/30 低點約在 10800 點附近，又１月高點 11270 點與 3/22 高點 11120 點所連接的下降趨勢線，約在 10850~10800 點附近，而 9 日 KD 已下彎來到 28.14 與 44.40 附近，漸接近前波低檔區，預期 10850 點~ 10750 點間將有不弱支撐可分批作布局，而短線壓力則在月線與 11000 點整數關卡附近，即極短線指數將在 10750~11000 點間。

3. 法人籌碼：三大法人合計 - 81.67 億元；外資 - 76.93 億元、投信 - 4.34 億元、自營商 - 0.40 億元。

蘋概、二極體、PCB、被動元件、石英零件、水泥與塑化等族群搶先走強

1. 電子類股:

(1) 蘋概族群: 美中貿易戰中，因蘋果閃過風暴，加上族群將陸續進入出貨旺季，包括 3008 大立光、5264 鎧勝 - KY 與 4938 和碩等股也跟隨出現上漲，短線雖有買盤，但仍得留意各公司法人買盤為何。

(2) 二極體族群: 二極體由於供不應求，Q3 欲調漲約 10%，也帶動 3675 德微、5425 台半與 6573 虹揚 - KY 等股買盤，短線買盤不弱，仍可持續留意。

(3)PCB 族群: 因旺季到來，加上部分公司 Q1 獲利也較去年改善，包括 3189 景碩、5349 先豐、6274 台燿、6213 聯茂與 2313 華通等股近日買盤不斷，因族群整體買盤不弱，未來可持續作追蹤。

(4) 被動元件族群: 儘管此族群股價波動大，由於產業景氣不錯，加上併購等題材，包括 5317 凱美 3299 帛漢和 3236 千如等股上漲，因族群產業長期走揚，未來仍可再留意追蹤。

(5) 石英零件族群: 去年此族群因產業景氣不佳，表現為近年最差成績，但今年 Q1 此族群卻因獲利大幅成長而出現營運轉機，包括 6174 安碁、3221 台嘉碩與 2484 希華等近期出現買盤，走勢相對大盤強勢，未來仍可持續留意買盤。

2. 非電子類股

(1) 水泥族群: 因今年梅雨季節來得較晚，水泥出貨量優於預期，近期股價拉回整理之後，周三低接買盤再度推升攻勢，包括 1101 台泥與 1102 亞泥等股走揚，因股利政策佳，未來仍可留意法人動作。

(2) 塑化族群: 由於台塑集團即將進入除息，部分低接買盤逢低進場，也帶動相關同族群買盤，包括 1326 台化、1312 國喬與 1710 東聯等股都出現買盤，可留意除息前法人籌碼進出。