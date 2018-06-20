上海醫藥(02607-HK)子公司擬不超1.6億元參與中國同輻在港IPO

上海醫藥(02607-HK)公布，於2018年6月19日，公司的全資子公司上藥香港及公司控股股東上實集團(00363-HK)的附屬公司通程控股分别與中國同輻(作為發行人)，中金公司(作為獨家保薦人及聯席全球協調人)和中信里昂(作為聯席全球協調人)簽訂基石投資協議，參與中國同輻在香港的首次公開發行。董事會預計上藥香港根據基石投資協議認購投資者股份應付的總認購價將不會超過人民幣1.6億元。

公司擬以自有資金撥付代價付款所需資金。通程控股根據基石協定認購投資者股份應付的總認購價將不會超過人民幣約 4.3億元。

資料顯示，中國同輻是中國核工業集團有限公司下屬的核技術應用公司，中國核工業集團有限公司直接或間接持有其98.45%的股權，本次中國同輻在香港首次公開發行擬發行新股8000萬股，佔發行後總股本25%。中國同輻是國内同位素及輻射技術應用領域的領軍企業，主要從事診斷及治療用放射性藥品及醫用和工業用放射源産品的研究、開發、製造及銷售。 中國同輻亦提供輻照滅菌服務及伽馬射線輻照裝置的設計、製造及安裝的設計採購施工(EPC)服務,以及向醫院及其他醫療機構提供獨立醫學檢驗實驗室服務。

中國同輻於2016年-2017年兩個財政年度，分别實現營收約人民幣23.63億元、26.72億元；淨利潤分别約為4.35億元、4.76億元。

公司認為，該交易有助於公司戰略性布局行業壁壘較高的核醫療領域，併且在業務拓展、行銷推廣、分銷配送等多個領域與對方探索潛在協同效應。

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