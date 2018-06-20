〈遠東銀股東會〉談金金併 徐旭東喊「我們怎麼會被併掉」

遠東商銀 (2845-TW) 今 (20) 日舉行股東會，針對外界點名遠東銀可能是金金併的潛在被併購標的，遠東集團總裁暨遠東銀副董事長徐旭東表示，「我們怎麼會被併掉。」要改變「資產併資產」的舊思維，在新經濟發展過程中講究的是「軟體併軟體」，遠東銀有很多併購標的，總經理周添財補充說明，遠東銀評估買金融科技公司。

金管會鼓勵金融整併，力推「金金併」，且允許敵意併購，外界點名許多潛在被併購名單中，遠東銀就在其中。

周添財指出，遠東銀現階段就是穩扎穩打，致力於把淨值發揮到最大效益，不排除策略聯盟、走到海外去，至於併購，遠東銀不會被併，因為遠東集團占持股很高，所以不會被併，但不排除會去併別人。

徐旭東表示，併購在金融發展中是新經濟的作法，現在不是再增加 100 個分行就比較大，過去資產「1+1」就是併購，但現在併購要走向專業性的，以遠銀來講，關係企業有很大的零售系統、通訊系統，有助於加強合作的功能。

徐旭東進一步強調，要改變「資產併資產」的舊思維，現在銀行的併購是增加軟體的通訊、軟體的成長，在新經濟發展過程中講究的是「軟體併軟體」，增加軟體力量才是真正的成長。

周添財補充說明，以此定義，國內金融業也許沒有符合此標準的被併標的，遠東銀將評估買金融科技公司。若是金融業，併購的評估不會看分行數，因為遠東銀現行分行數 56 家已足夠，主要考量會看海外布局，但因該行規模還不夠大，不是到海外併購，到海外的話是透過策略聯盟或合資。