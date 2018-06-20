併購效應發酵 樺漢Q2營收可望站穩百億元關卡

工業電腦樺漢 (6414-TW) 併購效應顯現，今年 4、5 月自結營收已達 72.35 億元，法人預估，今年第二季將持續站穩百億營收。

樺漢併購策略出擊，今年上半年分別透過子公司 Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd. 增資德國上市公司 S&T AG，取得股份 24.29%，以及入股帆宣 (6196-TW) 約 47.15%。

受惠併購效益帶動，樺漢 5 月自結合併營收為 35.1 億元，月減 5.79%、年增 176.13%；今年累計前 5 月營收為 180.59 億元，年增 191.66%，寫下歷史同期新高。

併購效益讓樺漢旗下不僅手握通路及工業電腦版圖，更讓樺漢連續三季營收交出百億元成績；今年 4、5 月累計至今營收為 72.35 億元，法人估計，第二季營收有望持續站穩百億大關。

國際研調機構 Gartner 報告指出，至 2020 年止將有 1660 億美元投入物聯網產業，其中又以交通、零售、倉儲、 醫療及 製造產業為多，趨勢帶動下，工業電腦相關廠商營運都可望受惠。

樺漢認為，物聯網裝置成長為 IPC 產業未來發展動力，並帶動網路安全需求；全球移動支付興起，端點銷售系統 (POS) 製造商將受益；新興市場興起也有助 ATM 需求成長，另外老年化社會來臨，醫療照護與個人智能關懷系統等新商機也看增。

投資人若看好樺漢後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：樺漢元大 79 購 04 (076160-TW)、樺漢麥證 7A 購 01 (073418-TW)、樺漢兆豐 7A 購 01 (077118-TW) 等。