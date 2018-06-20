港股盤前—夜期及ADR預示今天有力反彈 能否兌現還看A股表現

今天推介 : 金界（3918）

1）受中美貿易戰再升温影響（川普威脅或再向額外 2000 億美元中國貨品加徵 10% 關稅），中港股市週二復市皆重挫，滬指大跌 3.8% 至兩年新低，盤中道指期貨也大跌超過 400 點。恆指在低開 310 點後持續受壓，午後最多曾跌約 977 點，最終報 29468 點，下跌 842 點。藍籌股只有太古（19）報升，其餘 49 隻均下跌。大市成交按日上升約 35% 至 1530 億。滬深港通成交金額按日也上升約 47% 至 179 億，流向方面繼續為淨流出，金額約 23 億。板塊方面，基本上是無一幸免，股份的升跌比例是約 1:11。做空方面，佔大市成交上升至 12.2%。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區下移至 30900-30999，牛証則在 29300-29399。

簡評：中方在貿易戰上的立場一向鮮明，川普沒有可能不知道再額外加添關税，只會換來報復行動。貿易戰沒有贏家這道理也是淺易；那麼川普想達到甚麼目標？大跌市後當然有不少猜測：有分析指出，貿易戰開打會令加息週期放緩，及阻礙中國科技發展，屬損人利己；也有分析指出，中國 2017 年進口美國貨品只有約 1300 億美元，根本不夠子彈報復反擊而最終需要臣服（一笑置之）。實情是什麼，相信只有川普自己才知。



所謂的龐大貿赤已被多國指出是誤導，中方的開放市場和加大進口承諾也不能滿足美帝。川普最新掛在口邊的，是知識產權這老問題。用關税來處理也完全不是對症下藥，更令雙方分歧加深。如這是問題所在，川普牛仔般 (cowboy) 的處理方式基本上是個災難；處理歐盟、加拿大問題和 G7 峰會也似一團糟。所以，環球股市的恐慌是可以理解的。



現階段來看，事件看似難以解決（或許要等待美國中期大選），避險情緒或會繼續升温。港股而言，下一支持位是 2 月的低位 29129，且看能否守穩。ADR 和夜市期指均反彈，今天港股能否反彈，A 股可能是主要元素。明顯地，一些和貿易無關的公司昨天是因為氣氛而下跌（如騰訊、賭業股等），長線投資者或可考慮分注買入了。

2）貿易戰繼續影響美股，道指週二曾大跌約 419 點，及後跌幅略收窄，最終也報跌 287 點，錄六連跌。標指和納指則分別下挫 0.4% 及 0.28%。十年期國債債息下滑至 2.897%。油價則下滑約 1%。港股 ADR 反彈 199 點，相當於恆指 29667 點水平。

3）個股消息：

金界 (3918) - 公司大股東昨天以每股平均價約 7.3342 元，在場內購買合共 540 萬股公司股份，總代價約 3960.5 萬元。(股價昨天逆巿上升 3.8%，成交約 808 萬股)

聯交所資料顯示，李嘉誠上周四、五及昨天跌市，連日增持長實（1113）合共 890.65 萬股，作價介乎 64.98 至 65.6 元。



藥明生物（2269）大股東以每股 79.2 元作價，配售 5,000 萬舊股，佔該公司股份約 4.1%，是次配售價較收市價折讓 6.4%。

4）新股訊息 ：

基石控股（1592）今天起招股，每股招股價介乎 0.4 元至 0.5 元，每手 5000 股，預計 7 月 4 日上市。