美股盤後─川普加碼徵收中國商品關稅 全球股市受挫 道瓊收低287點

川普總統威脅對中國商品加徵關稅，增加了全球二大經濟體爆發貿易戰的擔憂，美國股市週二大幅下跌。道瓊一度大跌逾 400 點，清除了今年漲幅，為連續第六天下跌。



道瓊工業平均指數收低 287.26 點或 1.15% 至 24700.21。

Nasdaq 指數收低 21.44 點或 0.28% 至 7725.59。

S&P 500 指數收低 11.18 點或 0.40% 至 2762.57。

費城半導體指數收低 16.33 點或 1.16% 至 1391.58。

在中國有大量業務的半導體公司股價下跌。Qualcomm 與 Nvidia 股價均下跌 0.9%。根據摩根士丹利銀行統計，平均而言，半導體與半導體設備公司有 52% 的收入係來自中國大陸。

Caterpillar 與波音 -- 被視為貿易緊張指標的二家企業 -- 股價下跌至少 3.5%。

川普要求美國貿易代表列出 2000 億美元的中國商品，課徵關稅 10%。川普於週一晚間說，如果中國拒絕改變貿易行為，堅持徵收近來宣布的新稅，則美國將對北京進一步課稅。

中國商務部說，美國最新的關稅，違反了中美兩國先前的協議與共識。美國發動貿易戰，違反了市場法，不符合全球發展趨勢。

分析師說，美國與中國關係進一步緊張，美國著名企業受創可能最重。

美國債券價格週二上漲，投資人有避險買盤。10 年期債券殖利率下降至 2.893%，週一尾盤報 2.91%。

分析師說，預估兩國關稅可能讓各自 GDP 削減零點幾個百分點，衝擊似乎不大，但仍不受歡迎。