【華冠投顧】震盪時留意好股，6153嘉聯益、2349錸德、4956光鋐、2338光罩、3374精材

華冠投顧 謝宗霖 分析師

震盪時留意好股，6153 嘉聯益、2349 錸德、4956 光鋐、2338 光罩、3374 精材

中美的貿易爭端再起，全球股市幾乎都是下跌，這部分屬系統性風險，川普的性格又是反智，不確定因素影響下，指數自然也不好看，但在大跌 183 點的情況下，漲停家數還有 19 檔，跌停家數只有 3 檔，內資應是還在場上，內資若還在，我們就維持同樣的結論，還是個股。

指數不用多談，重點還是強弱股的分道揚鑣，我們要的是趨勢對，能走漲的標地。

6153 嘉聯益，漲多今日壓回，我們之前在 75 附近有調節，破月線可以全部停利，但其籌碼完全沒有破壞，若壓回有撐，我們也能再進行另一次的操作；2349 錸德，上週已經逆勢，今日再漲 4.24%，籌碼也漂亮，正常應是還有後勢；2338 光罩，4956 光鋐，二光弟兄今日也穩，大盤大跌也不關他們的事；3374 精材，終於擺脫了長期以來的拖油瓶，短空長多，第三季，很有機會要單季轉盈。

盤勢接下來應是大幅震盪，我們觀察是否以結構性止跌為主，也就是以個股表現來維繫住人氣，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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