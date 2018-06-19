【華冠投顧】林驛銘: 中美貿易戰歹戲拖棚，新台幣貶值創新高，台股重挫183點，跌破月線!

受中美貿易戰，歐美股市下挫，也拖累亞股，陸股更是首當其衝，滬指失守 3,000 點大關，續創 20 個月來新低，台股開低震盪走低，下跌 183 點，以 10904 作收，成交量 1699 億元，價跌量縮格局。

端午假期，歐美以及亞股均下跌，台股在端午節後第一個交易日大跌 183 點，但守住 10900 點整數。盤面結構: 電子跌幅 > OTC > 傳產 > 金融，下跌家數大於上漲家數。匯率: 新台幣貶值創新高。國際面: 亞股韓股，新加坡，陸股已創今年新低。技術面: 跌破月線，季線 10879 及半年線 10857 為明日重要支撐。而短均線 5 日、10 日、20 日及季線同步下彎，9 日 K 值已跌破 50 中線軸，周 KD 值開始下彎，短中期技術指標偏弱。籌碼面: 上週五融資餘額 1924 億元續創波段新高，外資現貨大賣 213 億元，期貨市場多單減 5728 口，對多方不利。結論: 調整持股，汰弱留強。

族群個股方面: 抗跌強勢族群: 風電及節能族群，包括世紀鋼 (9958)、中鋼構(2013) 攻頂漲停，上緯投控 (3708)、亞力(1514)、新光鋼(2031)、台船(2208) 等股價收紅。節能 LED 的艾笛森 (3591) 漲停，鼎元 (2426)、光磊(2340)、東貝(2499)、光鼎(6226) 等齊揚收紅。被動元件族群二線的智寶 (2375) 漲停，立敦 (6175)、蜜望實(8043)、天揚(5345) 等上漲。其他抗跌還有 IC 設計的聯發科 (2454)，創意(3443)、威盛(2388)、晶宏(3141) 以及 Type-C 祥碩 (5269) 走高，創下新天價。

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