美股盤中─中美貿易緊張持續 道瓊大跌逾260點

由於美國與中國 -- 全球兩個最大經濟體 -- 之間的貿易緊張徘徊不去，美國股市週一中場進一步下跌。道瓊一度大跌逾 260 點。

波音與 Caterpillar 股價分別下跌 0.7% 與 1.1%。該二公司因有大量海外業務，被視為是全球貿易擔憂的指標。

台北時間 23:59

道瓊工業平均指數下跌 173.46 點或 0.69% 至 24917.02。

Nasdaq 指數下跌 15.78 點或 0.21% 至 7730.60。

S&P 500 指數下跌 10.47 點或 0.39% 至 2769.19。

上週五，川普總統宣布將對 500 億美元中國商品加徵關稅。根據華盛頓指出，此一行動是因為中國竊取智慧財產權與科技，及中國的其他不公平貿易行為。

中國隨即展開報復，北京宣布對美國商品加徵關稅，對 340 億美國商品課徵 25% 關稅，7 月初生效。

分析師說，關稅有許多問題，最重要的是，關稅造成的傷害遠大於利益。關稅有意透過保護主義，提高就業，但却立刻就會導致物價上漲。

在川普的雙重人格影響下，預期夏季，股市將持續震盪整理。一方面，川普放寬管制並減稅，屬利多，另一方面，他的保護主義則屬利空。

國際股市週一亦下跌，亞洲股市收低，歐洲股市亦下跌。

由於投資人尋求避險，美國債券價格上漲，殖利率下降。10 年期債券殖利率下降至 2.91%。