海南印發“十三五”深化醫改規劃暨實施方案

據南海網報道，日前，海南印發了《海南省“十三五”深化醫藥衛生體製改革規劃暨實施方案》。《方案》指出，到2020年，要建立起比較完善的公共衛生服務體系和醫療服務體系、比較健全的醫療保障體系、比較規範的藥品供應保障體系和綜合監管體系、比較科學的醫療衛生機構管理體製和運行機製;基本建立覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生製度，實現人人享有基本醫療衛生服務，基本適應人民群眾多層次的醫療衛生需求，人均預期壽命達到78?5歲、孕産婦死亡率下降到9.14/10萬、嬰兒死亡率下降到5.43‰、5歲以下兒童死亡率下降到7.22‰，主要健康指標達到國家要求水平。

根據《方案》，“十三五”期間，海南省以推進醫聯體建設與醫保管理體製改革有機融合、實施“三醫”聯動改革試點和推廣、持續開展公立醫院綜合改革、加快“一市(縣)一院”工程、加強基層醫療衛生機構能力建設、發展健康産業等重點工作為抓手，重點建設分級診療、現代醫院管理、全民醫保、藥品供應保障、綜合監管等5項製度，統籌推進相關領域改革。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)