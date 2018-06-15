振耀營運漸步佳境 今年獲利有望重回往年水準

振耀 (6143) 受到被動元件 MLCC 缺料，電子標籤與大客戶價格洽談膠著影響，今年前 5 月累計營收年減 26.57%。董事長呂俊德今 (15) 日表示，第二季已積極補料，營收下滑幅度收斂，下半年進入傳統旺季，e-Note(電子筆記本)出貨將放量，儘管電子標籤出貨量恐降低，但匯率轉趨有利，期望公司今年獲利重回往年水準。振耀第二季起將陸續推出第二代 e-Note 產品，尺寸從 6.8 吋到 13.3 吋，除手寫速度比第一代快上一倍之外，軟硬體的功能也將大幅提升，主攻教育市場、公司行號及商務人士等，預期 e-Note 下半年出貨將放量，在今年會成為主力產品之一。



電子標籤也已逐漸打入工業及醫療的應用領域，第二代 32 吋廣告機的開發將於第二季完成，因內建 LTE 通訊模組，預計其高機動性的特點會吸引更多廣告商的注意，另外，也會開始與電訊商合作，開發物聯網 (IoT) 的模組，進軍物聯網市場。



不過，電子標籤大客戶 RIMOWA，2016 年被 LV 母集團 LVMH 收購，有意就電標籤重新議價，目前雙方未達共識陷入膠著，呂俊德表示，目前先保守看電子標籤的貢獻，但會持續開發電子代工市場及電子紙應用的相關技術及公司。



呂俊德指出，電子標籤貢獻度將降低，且上半年受到缺料影響，今年營收恐怕很難成長，不過，第二季已積極補料，營收下滑幅度已經收斂。全年本業獲利恐將下滑，但匯率轉趨有利，業外有機會轉為正數，期望獲利重回往年水準。



發言人林志茂則表示，下半年進入傳統旺季，包括電子書、網通、工業電腦及揚聲器等訂單都成長，近期已經大幅提高 MLCC 的備料，另外，考量原料漲價幅度過大，已積極向客戶反映，第二季起有機會陸續調高售價，毛利率有機會慢慢回升，第二季本業獲利有機會轉正，下半年更有機會進一步向上。

