5G第一階段標準化工作完成 中長期投資機會逐漸明朗(附股)

從中國移動研究院獲悉，當地時間2018年6月13日20:18(北京時間2018年6月14日11:18)，3GPP全會(TSG#80)批準了第五代移動通信技術標準(5G NR)獨立組網功能凍結。加之去年12月完成的非獨立組網NR標準，5G 已經完成第一階段全功能標準化工作，進入了産業全面衝刺新階段。

此次SA功能凍結，不僅使5G NR具備了獨立部署的能力，也帶來全新的端到端新架構，賦能企業級客戶和垂直行業的智慧化發展，為運營商和産業合作夥伴帶來新的商業模式，開啓一個全連接的新時代。

賽迪顧問5月15日在京發布的《2018年中國5G産業與應用發展白皮書》顯示，我國5G在標準研發上正逐漸成為全球領跑者。白皮書預測，我國5G産業總體市場規模至2026年將達到1.15萬億元，比4G産業總體市場規模增長接近50%。

利好消息不斷

近期，有關“5G“的消息還真不少。

一是，5G獨立組網標準即將發布。據了解，6月，3GPP(第三代夥伴計劃協議)將正式發布5G獨立組網(SA)標準。標準確定後，設備企業有基於標準的設備就都可以商用。

二是，清理核查5G頻段無線電台工作啓動。為了推進5G系統的頻率使用許可工作，加快5G商用部署，避免5G系統對同頻段或鄰頻段内依法開展的其他無線電業務産生有害幹擾，日前，國家無線電辦公室發布通知，決定開展相關頻段的衛星地球站等無線電台(站)清理核查工作。

部委層面上，工信部信息通信發展司司長聞庫日前在“綻放杯”5G應用徵集大賽決賽上表示，下一步要力爭實現大賽成果的有效轉化，加大應用孵化的力度，推進面向融合應用的終端、網絡、平台産業化進程，促進創新鏈、産業鏈、資金鏈的貫通發展，為5G商用奠定基礎。

發改委、財政部4月份發通知，決定降低部分無線電頻率佔用費收費標準。旨在進一步加大降費力度，切實減輕企業負擔，促進我國信息通信和航天事業發展。

地方上，廣東省政府5月底發布通知稱，廣東將用三年時間重點推動新一代信息基礎設施建設，其中要求在2020年底前，珠三角城市將全面啓動5G網絡規模化部署。上海市經信委5月10日表示，今天一場面向4K高清視頻和VR實際應用的5G外場綜合測試在虹口北外灘開展。目前，北外灘濱江已率先完成了首個5G測試站建設和行業應用測試;到2020年，上海將率先完成以5G為核心的新一代信息基礎設施總體架構。

相關産業鏈股值得關註

安信證券認為，在全球5G周期即將到來的背景下，中美貿易戰對中國通信行業的影響將是國産化替代進程加速，以産業升級促進口替代，通過進一步加快國内通信産業鏈升級，大力發展中國創造，在關鍵領域實現5G核心技術突破，掌握技術自主權。

5G開啓跨時代盛宴，安信證券預期2019年隨著全球5G標準推出，國内網絡建設將逐步展開，商用規模領先全球。我國5G技術研發和標準製定活躍度高，垂直應用需求也有望一觸即發，本土5G産業鏈上下遊廠商將充分受益，由此向更高的全球市場份額進發。5G主設備商重點關註烽火通信;5G基站射頻前端行業格局有望重構，高頻覆銅板CCL、通信用PCB和塑料天線振子迎來重大發展機遇，重點推薦生益科技、深南電路、飛榮達;5G高速光模塊市場空間倍增，重點推薦中際旭創，關註光迅科技。

招商證券政策，國家大力支持5G與産業鏈的融合與應用發展，將從應用角度推進面向融合應用的終端、網絡、平台産業化進程，促進創新鏈、産業鏈、資金鏈的貫通發展，為5G商用奠定基礎。5G獨立組網標準發布在即，頻譜分配是當前關鍵。中興與美國達成和解，5G將逐步回到正常發展軌道，中興事件對部分公司産生的業績影響和情緒影響將逐步消除，5G系統性機會仍需等待催化條件。中長期5G投資機會逐漸明朗，建議按照有線建設先行的思路，重點關註【烽火通信】、【光迅科技】、【中際旭創】。

文章來源：證券時報

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